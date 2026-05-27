एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी के विरोध में जुलूस, नई मंडी में हाई‑वोल्टेज ड्रामा

मुजफ्फरनगर में एसी की खराबी को लेकर ग्राहक आयुष जैन ने ई‑रिक्शा पर एसी लेकर जुलूस निकाला, जिससे व्यापारी वासु गोयल के साथ टकराव हुआ और पुलिस ने हस्तक्षेप किया।
मुजफ्फरनगर के नई मंडी कॉलोनी में बुधवार को एक असामान्य घटना ने स्थानीय जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। लगभग एक वर्ष पूर्व विशाल ट्रेडर्स से एयर कंडीशनर खरीदी थी आयुष जैन ने, लेकिन खरीद के बाद से ही एसी में तकनीकी खराबी बरकरार थी। लगातार एसी की खराबी की शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया। निराश और गुस्से में आकर, आयुष ने अपनी मित्रों के साथ मिलकर एक जुलूस का आयोजन किया। इस जुलूस में एसी को ई‑रिक्शा की छत पर रखकर, उसे रंग-बिरंगी माला से सजाया गया और फिर शहर के प्रमुख चौराहों - जानसठ रोड, कंबल वाला, बालाजी चौक, विश्वकर्मा चौक तथा भोपा रोड रेलवे ओवरब्रिज - से लेकर नई मंडी के मुख्य बाजार तक ले जाया गया। यह प्रदर्शन न केवल एसी की खराबी के प्रति नाखुशी को प्रदर्शित कर रहा था, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का एक प्रतीक भी बन गया.
मुजफ्फरनगर के नई मंडी कॉलोनी में बुधवार को एक असामान्य घटना ने स्थानीय जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। लगभग एक वर्ष पूर्व विशाल ट्रेडर्स से एयर कंडीशनर खरीदी थी आयुष जैन ने, लेकिन खरीद के बाद से ही एसी में तकनीकी खराबी बरकरार थी। लगातार एसी की खराबी की शिकायत करने के बाद भी कंपनी ने कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया। निराश और गुस्से में आकर, आयुष ने अपनी मित्रों के साथ मिलकर एक जुलूस का आयोजन किया। इस जुलूस में एसी को ई‑रिक्शा की छत पर रखकर, उसे रंग-बिरंगी माला से सजाया गया और फिर शहर के प्रमुख चौराहों - जानसठ रोड, कंबल वाला, बालाजी चौक, विश्वकर्मा चौक तथा भोपा रोड रेलवे ओवरब्रिज - से लेकर नई मंडी के मुख्य बाजार तक ले जाया गया। यह प्रदर्शन न केवल एसी की खराबी के प्रति नाखुशी को प्रदर्शित कर रहा था, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का एक प्रतीक भी बन गया
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