एयर इंडिया विमान हादसा: एक साल बाद भी सच की तलाश में मैथिली पाटिल का परिवार

अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाली क्रू मेंबर मैथिली पाटिल की मां प्रमिला पाटिल ने हादसे की असली वजह जानने और गहन जांच की मांग की है।

पिछले साल 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की यात्रा कर रहा एयर इंडिया का एक विमान एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था क्योंकि विमान में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस त्रासदी में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के न्हावा गांव की रहने वाली 22 वर्षीय मैथिली पाटिल भी शामिल थीं, जो एयर इंडिया के चालक दल का हिस्सा थीं। इस विमान हादसे को अब लगभग एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन विडंबना यह है कि इतने समय बाद भी इस भयानक दुर्घटना के पीछे की स्पष्ट और वास्तविक वजह का पता नहीं चल पाया है। मैथिली की मां प्रमिला पाटिल का कहना है कि उनकी बेटी तो अब कभी वापस नहीं लौट सकती, लेकिन वह चाहती हैं कि इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वह यह कड़वा सच जान सकें कि आखिर वह हादसा कैसे और क्यों हुआ। उनका मानना है कि दुर्घटना के पीछे की असली वजह सामने आना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दुख न सहना पड़े। मैथिली पाटिल के जीवन की कहानी संघर्ष और सपनों से भरी थी। हादसे से महज दो साल पहले ही उन्होंने एयर इंडिया में क्रू मेंबर के तौर पर अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की थी। वह अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थीं। उनके पिता पनवेल के पास एक निजी कंपनी में संविदा के आधार पर काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन पिता ने अपनी सीमित आय के बावजूद अपने तीनों बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैथिली बचपन से ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखती थीं और एक एयर होस्टेस बनना चाहती थीं। न्हावा गांव के टी.

एस.

रहमान स्कूल से बारहवीं तक की पढ़ाई करने वाली मैथिली न केवल मेधावी थीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति बेहद समर्पित और मेहनती भी थीं। नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा और अपने छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू कर दिया। अपने संक्षिप्त दो साल के करियर में वह कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का हिस्सा रहीं और अपने काम में निपुण थीं। मैथिली की मौत के बाद का एक साल प्रमिला पाटिल के लिए किसी দুঃस्वप्न से कम नहीं रहा है। बीबीसी मराठी से बातचीत के दौरान वह बेहद भावुक हो गईं और बताया कि उनकी दुनिया पूरी तरह से थम गई है। उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है कि उनकी बेटी कहीं से आएगी और उनसे बातें करेगी। प्रमिला बताती हैं कि मैथिली परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते बहुत जिम्मेदार थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह अपने भाई-बहनों की शिक्षा पूरी करवाए और घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाले। जब उसकी मां ने उससे शादी के बारे में चर्चा की, तब मैथिली ने पांच साल का समय मांगा था क्योंकि वह पहले अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर करना चाहती थी। मैथिली की नौकरी लगने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था और प्रमिला को अब किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु ने परिवार को एक बार फिर संघर्ष के अंधेरे दौर में धकेल दिया है। अब परिवार को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही है और वे मुख्य रूप से पिता की मामूली आय और रिश्तेदारों की सहायता पर निर्भर हैं। वर्तमान में वे केवल उस आर्थिक सहायता के सहारे जीवन बिता रहे हैं जो उन्हें बेटी की मौत के बाद मुआवजे के रूप में मिली थी। इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि हादसे के एक साल बाद भी जांच रिपोर्ट का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र की नागरिक उड्डयन संस्था आईसीएओ के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, किसी भी विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए भेजा गया था और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की थी, लेकिन प्रमिला पाटिल और उनके परिवार को अब तक कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई है। प्रमिला का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम यह तो पता चलेगा कि गलती किसकी थी। उनका मानना है कि यह पायलट की गलती नहीं हो सकती क्योंकि विमान उड़ान भरने से पहले तकनीकी जांच की बेहद सख्त प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसके बारे में मैथिली उन्हें अक्सर बताया करती थी। प्रमिला पाटिल की मांग केवल अपनी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि वह चाहती हैं कि इस मामले की गहन जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। उनका एकमात्र प्रश्न यही है कि आखिर उनकी बेटी का क्या दोष था कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी





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