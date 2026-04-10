एयर इंडिया में बदलाव: चंद्रशेखरन ने कर्मचारियों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एयरलाइन के भविष्य और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने परिचालन दक्षता, लागत नियंत्रण और सुरक्षा पर जोर दिया। कैंपबेल विल्सन के पद छोड़ने की घोषणा के बीच यह टिप्पणी आई है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। टाटा संस के चेयरमैन एन.

चंद्रशेखरन ने शुक्रवार को एयर इंडिया के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एयरलाइन एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और सभी कर्मचारियों को कार्य निष्पादन और लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चंद्रशेखरन ने कर्मचारियों से कहा, “हमारा भविष्य उज्ज्वल है, जो एक मजबूत नींव पर आधारित है। फिलहाल हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमें इस समय अपनी कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जहाँ हम सुधार कर सकते हैं, लागतों के मामले में सटीक रहें और स्थिति की वास्तविकता से अवगत रहें।”\चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के लिए सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण और समझौताहीन बताया, जो परिचालन, इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण और ग्राहक अनुभव से संबंधित सभी निर्णयों का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर काम करने और ग्राहकों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। “यह यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें अभी लंबा सफर तय करना है। लगे रहिए, हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे।” चंद्रशेखरन की यह टिप्पणी एयरलाइन में नेतृत्व और परिचालन संबंधी बदलावों के बीच आई है, क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने 2026 में पद छोड़ने की घोषणा की है। टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने बताया कि कैंपबेल अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे।\यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब एयर इंडिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जून 2025 में अहमदाबाद के पास बोइंग 787 विमान दुर्घटना में 260 लोगों की मृत्यु के बाद एयर इंडिया पर नियामक जांच का दबाव बढ़ा है। बाद की रिपोर्टों में एयर इंडिया को सुरक्षा संबंधी चूक के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें वैध उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के बिना और आपातकालीन उपकरणों की उचित जाँच के बिना कई बार विमान उड़ाना शामिल था। इसके अतिरिक्त, अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान, एयर इंडिया ने तीन सप्ताह में पश्चिम एशिया के लिए लगभग 2,500 उड़ानें रद्द कर दीं और मध्य पूर्व के अपने सामान्य शेड्यूल का केवल 30 प्रतिशत ही संचालित किया। पायलट संगठन एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए) ने मार्च में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर इंडिया के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, विशेष रूप से संचालन उपाध्यक्ष और क्रू शेड्यूलिंग विभाग की भूमिकाओं की गहन जांच शुरू करने का आग्रह किया।\यह आईएएनएस समाचार फीड से सीधे प्रकाशित एक समाचार है। न्यूज़ नेशन टीम ने इसमें कोई संपादन नहीं किया है। इसलिए, संबंधित खबर के लिए सभी जिम्मेदारी समाचार एजेंसी की ही होगी





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