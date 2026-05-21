एयर इंडिया के दो विमान बाल-बाल बचे।

दो घटनाओं को बाद से ठीक किया गया।

एयर इंडिया के दो विमानों के साथ बड़ा हादसा टला। दिल्ली में इंजन में आग तो बेंगलुरु में 'टेल स्ट्राइक' एयर इंडिया के दो विमान बड़े हादसों से बाल-बाल बचे। दिल्ली में एक विमान के इंजन में आग लगने पर आपात लैंडिंग हुई, जबकि बेंगलुरु में दूसरे विमान का पिछला टकरा गया। दोनों घटनाओं में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। एयर इंडिया के दो विमान बृहस्पतिवार को बड़े हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। एक घटना में बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे एक विमान के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। वहीं दूसरी घटना में दिल्ली से बेंगलुरु उतरे एक विमान का पिछला हिस्सा लैंडिंग के समय रनवे से टकरा गया.

एयर इंडिया के दो विमानों के साथ बड़ा हादसा टला। दिल्ली में इंजन में आग तो बेंगलुरु में 'टेल स्ट्राइक' एयर इंडिया के दो विमान बड़े हादसों से बाल-बाल बचे। दिल्ली में एक विमान के इंजन में आग लगने पर आपात लैंडिंग हुई, जबकि बेंगलुरु में दूसरे विमान का पिछला टकरा गया। दोनों घटनाओं में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। एयर इंडिया के दो विमान बृहस्पतिवार को बड़े हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। एक घटना में बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे एक विमान के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। वहीं दूसरी घटना में दिल्ली से बेंगलुरु उतरे एक विमान का पिछला हिस्सा लैंडिंग के समय रनवे से टकरा गया





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Air India Engine Crash Hijau Passenger

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