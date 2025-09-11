Head Topics

एयर इंडिया: दो घंटे तक AC खराब विमान में फंसे यात्री

एयर इंडिया: दो घंटे तक AC खराब विमान में फंसे यात्री
एयर इंडियाTecnici समस्यायात्री मुसीबत
दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI2380 में यात्रियों को तकनीकी खराबी के चलते दो घंटे तक विमान में ठंडे पानी और बिजली की कमी के अधीन रखा गया था।

एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट AI2380 में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार की देर रात इस फ्लाइट पर सवारी कर रहे 200 से ज्यादा यात्रियों को दो घंटे तक विमान में बैठा रखा गया, जबकि एयरक्राफ्ट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली सप्लाई पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। बहुत गर्मी और अंधेरा होने के कारण यात्रियों का हाल बेहद असहज हो गया। बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित यह फ्लाइट रात करीब 11 बजे रवाना होने वाली थी लेकिन तकनीकी खराबी के

कारण देरी हुई। फ्लाइट में बैठे एक पत्रकार ने बताया कि विमान के अंदर AC बंद हो गया था और गर्मी के कारण हालात बेहद असहज हो गए थे। यात्रियों को एयरक्राफ्ट में बैठते समय बताया नहीं गया था कि उनकी यात्रा के दौरान ऐसी समस्या होगी। दो घंटे तक यात्रियों को विमान में रखे जाने के बाद उन्हें आखिरकार विमान से उतारकर वापस टर्मिनल बिल्डिंग में भेज दिया गया। यात्रियों के अनुसार, क्रू ने तकनीकी समस्या होने के कारण उन्हें किसी भी स्पष्ट जानकारी के बजाय केवल बेरहमी से यह कहकर रोका रहा। जब सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया तब भी उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर इस अनुभव को साझा करते हुए एयर इंडिया की लापरवाही पर सवाल उठाए.

