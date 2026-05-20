एयर प्रदूषण के मुद्दे पर इन 10 Följवकों पर सरकार फोकस करेगी

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लगातार लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है. खासतौर पर बरेली मंडल ने इस योजना के क्रियान्वयन में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में नई पहचान बनाई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बरेली में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को सैकड़ों करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे हजारों जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला.

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लगातार लाखों गरीब परिवार ों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है. खासतौर पर बरेली मंडल ने इस योजना के क्रियान्वयन में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में नई पहचान बनाई है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बरेली में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को सैकड़ों करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे हजारों जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला. राज्य सरकार का दावा है कि आयुष्मान योजना ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से राहत दी है. कैंसर, किडनी, हार्ट और गंभीर बीमारियों के इलाज में यह योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है.

बरेली मंडल में बड़ी संख्या में मरीजों ने निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराया है. योगी सरकार का एक और तोहफा है, अब इन्हें भी मिलेगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा





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