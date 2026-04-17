एलपीजी बुकिंग में ओटीपी की समस्या: उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द, छोटे सिलिंडर दे रहे थोड़ी राहत

फरीदाबाद में डिजिटल एलपीजी बुकिंग प्रणाली ओटीपी से जुड़ी तकनीकी खामियों के कारण उपभोक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। समय पर ओटीपी न आने से बुकिंग अटक जाती है, जिससे खासकर बुजुर्गों को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि, पांच किलो वाले छोटे सिलिंडर की उपलब्धता और आसान पहचान प्रक्रिया से कुछ राहत मिली है।

सिलिंडर की बुकिंग के लिए ओटीपी का न आना वर्तमान समय में उपभोक्ता ओं के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भले ही पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय हो, लेकिन नेटवर्क की बाधाओं या सर्वर में देरी के कारण कई बार ओटीपी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाता है।

इस अनवरत देरी के परिणामस्वरूप, गैस बुकिंग की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बार-बार गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके कीमती समय की बर्बादी होती है।

इस डिजिटल प्रणाली की जटिलताओं से विशेष रूप से बुजुर्ग और वे लोग जो प्रौद्योगिकी से कम परिचित हैं, अत्यधिक परेशान हैं। उनके लिए यह एक ऐसी बाधा बन गई है जो उनकी दैनिक जीवन शैली को प्रभावित कर रही है।

सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच, ऐसी मूलभूत सेवाओं में तकनीकी विसंगतियां उपभोक्ताओं के विश्वास को भी कमजोर करती हैं। यह चिंताजनक है कि एक ऐसी प्रणाली जो सुविधा के लिए बनाई गई थी, वह परेशानी का स्रोत बन गई है।

यह समस्या केवल एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। यह आवश्यक है कि ओटीपी प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और सुलभ बनाया जाए ताकि सभी वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें, न कि इसके कारण परेशान हों।

तत्काल ध्यान और समाधान की आवश्यकता है ताकि यह डिजिटल व्यवस्था वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान साबित हो सके, न कि एक अभिशाप। इन समस्याओं का समाधान उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा





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