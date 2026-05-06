एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं, सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडरों पर संशोधन किया गया है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी स्थिर हैं. इस स्पष्टीकरण ने आम जनता के बीच फैली अफवाहों पर विराम लगाया है.

हाल ही में एलपीजी सिलेंडर ों की कीमतों को लेकर बाजार में कई तरह की चर्चाएं और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. लेकिन सरकार की ओर से इस पर स्पष्ट बयान सामने आया है.

मंगलवार को संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के जरिए साफ किया कि घरेलू खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. हालिया संशोधन केवल व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होता है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है.

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि घरेलू उपयोग में आने वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी आम घरों की रसोई पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. केवल व्यावसायिक सिलेंडरों पर असर सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हालिया मूल्य संशोधन केवल कमर्शियल यानी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर लागू किया गया है.

इसका सीधा असर होटल, रेस्तरां, ढाबा और अन्य व्यवसायिक इकाइयों पर पड़ेगा, जहां एलपीजी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है. हालांकि, यह बदलाव आम उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा. बाजार में फैली अफवाहों पर विराम एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों के चलते आम जनता के बीच चिंता का माहौल बन गया था. कई लोगों को लगा कि रसोई गैस महंगी हो गई है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ेगा.

लेकिन सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद अब स्थिति साफ हो गई है और लोगों को राहत मिली है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी अपडेट एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. सुजाता शर्मा ने बताया कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही की लागत फिलहाल स्थिर बनी हुई है.

क्यों किया गया यह बदलाव? व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में संशोधन आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है. चूंकि कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों में होता है, इसलिए सरकार समय-समय पर इसमें बदलाव करती रहती है.

आम जनता पर सीमित असर हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत बढ़ने से होटल और रेस्तरां में खाने-पीने की चीजें थोड़ी महंगी हो सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं को इससे राहत ही मिली है. सरकार का यह कदम आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया प्रतीत होता है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एलपीजी सिलेंडर कीमतें सरकार व्यावसायिक सिलेंडर पेट्रोल-डीजल

United States Latest News, United States Headlines