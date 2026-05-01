एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी वृद्धि को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों के लिए भोजन और भी महंगा हो जाएगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि इस फैसले से आम जनता के लिए भोजन प्राप्त करना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। शुक्रवार को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर की भारी वृद्धि की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। यह लगातार तीसरा महीना है जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, विशेष रूप से रेस्टोरेंट और ढाबों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ने की आशंका है। अखिलेश यादव ने इस वृद्धि को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई तेजी से जोड़ा है, लेकिन उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर लोगों की थाली पर पड़ेगा। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जो व्यक्ति खुद सिलेंडर खरीदकर खाना बनाता है, वही इस बात को समझ सकता है कि कीमत बढ़ने से क्या होता है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो दूसरों के घरों में जाकर खाते हैं या दूसरों की थाली से भोजन चुराते हैं, जो स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार पर एक कटाक्ष था। उन्होंने सरकार के इस कदम को आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि करते समय 1000 रुपये की बजाय 993 रुपये ही क्यों बढ़ाई। उन्होंने सवाल किया कि 7 रुपये की कमी करके बीजेपी किस पर अहसान कर रही है। उन्होंने सरकार से महंगाई , बेरोजगारी, बेकारी और आर्थिक मंदी जैसे गंभीर मुद्दों पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल दिखावे के लिए फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों ने हाल ही में एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित न होने देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इस घटनाक्रम ने राजनीति क माहौल को और गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने इस निंदा प्रस्ताव को भी सरकार द्वारा विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस वृद्धि के कारण रेस्टोरेंट और ढाबों के मेनू में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके आम जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। यह वृद्धि न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए, सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि इस फैसले से आम जनता के लिए भोजन प्राप्त करना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। शुक्रवार को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर की भारी वृद्धि की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। यह लगातार तीसरा महीना है जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, विशेष रूप से रेस्टोरेंट और ढाबों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ने की आशंका है। अखिलेश यादव ने इस वृद्धि को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई तेजी से जोड़ा है, लेकिन उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर लोगों की थाली पर पड़ेगा। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जो व्यक्ति खुद सिलेंडर खरीदकर खाना बनाता है, वही इस बात को समझ सकता है कि कीमत बढ़ने से क्या होता है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो दूसरों के घरों में जाकर खाते हैं या दूसरों की थाली से भोजन चुराते हैं, जो स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार पर एक कटाक्ष था। उन्होंने सरकार के इस कदम को आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया। अखिलेश यादव ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि करते समय 1000 रुपये की बजाय 993 रुपये ही क्यों बढ़ाई। उन्होंने सवाल किया कि 7 रुपये की कमी करके बीजेपी किस पर अहसान कर रही है। उन्होंने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और आर्थिक मंदी जैसे गंभीर मुद्दों पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल दिखावे के लिए फैसले ले रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों ने हाल ही में एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित न होने देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने इस निंदा प्रस्ताव को भी सरकार द्वारा विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस वृद्धि के कारण रेस्टोरेंट और ढाबों के मेनू में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके आम जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। यह वृद्धि न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए, सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए
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