एला डी'वर्मा: एक प्रेरणादायक जर्नी, लड़के से लड़की बनने की कहानी

एला डी'वर्मा की कहानी, जिन्होंने लिंग परिवर्तन करवाकर मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में सफलता हासिल की। यह कहानी साहस, आत्म-स्वीकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है।

हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान समय में, लोग चिकित्सा विज्ञान की सहायता से अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। कुछ पुरुष महिलाओं में परिवर्तित हो रहे हैं, जबकि कुछ महिलाएं पुरुषों में। यह प्रक्रिया महंगी हो सकती है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एला डी'वर्मा उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने लिंग परिवर्तन के माध्यम से एक नई शुरुआत की है। एला का जन्म देव वर्मा के रूप में एक लड़के के रूप में हुआ था। बचपन से ही उन्हें लड़कियों की तरह सजने-संवरने में आनंद आता था, लेकिन वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करती थीं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान, एला को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने भीतर छिपी हुई लड़की को बाहर लाना चाहिए। एला के माता-पिता ने उन्हें इस निर्णय में पूर्ण समर्थन दिया और उन्होंने सफलतापूर्वक लिंग परिवर्तन करवाकर लड़का से लड़की बन गईं। इसके पश्चात, उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। एला की यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी कि यह प्रतीत होती है। उन्होंने गलाटा इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि उनके लिए लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। उन्हें न केवल चिकित्सा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज की नकारात्मक टिप्पणियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। एला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी की बातों से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन जब उनके परिवार को उनकी वजह से दुख पहुंचाया जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्होंने बताया कि जब भी वह किसी फिल्म सेट पर जाती हैं और कोई ऐसी घटना घटती है जो उनकी व्यक्तिगत यात्रा से संबंधित होती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एला ने समाज से सवाल किया कि लिंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों बना दिया गया है। उनका मानना है कि हम और आप किसी व्यक्ति से लिंग के आधार पर व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है। एला ने हाल ही में मंगल मुखी नामक वेब सीरीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसकी दर्शकों और समीक्षकों द्वारा खूब सराहना की गई। एला डी'वर्मा वर्तमान में कंटेंट क्रिएटर वंश उपाध्याय के साथ प्रेम संबंध में हैं। उनकी कहानी साहस, आत्म-स्वीकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। एला का अनुभव उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी पहचान की खोज में हैं और समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और अपने परिवार का समर्थन है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एला की जर्नी न केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी है, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता और स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है और समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। एला डी'वर्मा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका मानना है कि प्यार और स्वीकृति ही दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। एला ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी कहानी से उन लोगों को साहस मिलेगा जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान समय में, लोग चिकित्सा विज्ञान की सहायता से अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। कुछ पुरुष महिलाओं में परिवर्तित हो रहे हैं, जबकि कुछ महिलाएं पुरुषों में। यह प्रक्रिया महंगी हो सकती है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एला डी'वर्मा उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने लिंग परिवर्तन के माध्यम से एक नई शुरुआत की है। एला का जन्म देव वर्मा के रूप में एक लड़के के रूप में हुआ था। बचपन से ही उन्हें लड़कियों की तरह सजने-संवरने में आनंद आता था, लेकिन वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करती थीं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान, एला को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने भीतर छिपी हुई लड़की को बाहर लाना चाहिए। एला के माता-पिता ने उन्हें इस निर्णय में पूर्ण समर्थन दिया और उन्होंने सफलतापूर्वक लिंग परिवर्तन करवाकर लड़का से लड़की बन गईं। इसके पश्चात, उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। एला की यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी कि यह प्रतीत होती है। उन्होंने गलाटा इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि उनके लिए लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। उन्हें न केवल चिकित्सा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज की नकारात्मक टिप्पणियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। एला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी की बातों से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन जब उनके परिवार को उनकी वजह से दुख पहुंचाया जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्होंने बताया कि जब भी वह किसी फिल्म सेट पर जाती हैं और कोई ऐसी घटना घटती है जो उनकी व्यक्तिगत यात्रा से संबंधित होती है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एला ने समाज से सवाल किया कि लिंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों बना दिया गया है। उनका मानना है कि हम और आप किसी व्यक्ति से लिंग के आधार पर व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है। एला ने हाल ही में मंगल मुखी नामक वेब सीरीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसकी दर्शकों और समीक्षकों द्वारा खूब सराहना की गई। एला डी'वर्मा वर्तमान में कंटेंट क्रिएटर वंश उपाध्याय के साथ प्रेम संबंध में हैं। उनकी कहानी साहस, आत्म-स्वीकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। एला का अनुभव उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी पहचान की खोज में हैं और समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और अपने परिवार का समर्थन है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एला की जर्नी न केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी है, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता और स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है और समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए। एला डी'वर्मा एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका मानना है कि प्यार और स्वीकृति ही दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। एला ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी कहानी से उन लोगों को साहस मिलेगा जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लिंग परिवर्तन एला डी'वर्मा ट्रांसजेंडर मॉडलिंग एक्टिंग आत्म-स्वीकृति व्यक्तिगत स्वतंत्रता लैंगिक समानता

United States Latest News, United States Headlines