एलॉन मस्क और Xiaomi के सीईओ ली युन की सेल्फी ली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे हाई-प्रोफाइल समिट के दौरान एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वायरल मोमेंट में Tesla और X के मालिक एलॉन मस्क के साथ Xiaomi के सीईओ ली युन सेल्फी लेते नजर आए. इंटरनेट पर लोग इस पल को टेक दुनिया का वायरल मोमेंट बता रहे हैं.

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे हाई-प्रोफाइल समिट के दौरान एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वायरल मोमेंट में Tesla और X के मालिक एलॉन मस्क के साथ Xiaomi के सीईओ ली युन सेल्फी लेते नजर आए.

इंटरनेट पर लोग इस पल को टेक दुनिया का वायरल मोमेंट बता रहे हैं. और पढ़ेंदरअसल, चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिका और चीन के बड़े बिजनेस लीडर्स के लिए एक स्टेट बैंक्वेट आयोजित किया गया था. इसी इवेंट में एलॉन मस्क भी पहुंचे थे. यह भी पढ़ें: टेस्ला फाउंडर एलॉन मस्क खुद ही Tesla कार में नहीं चल रहे, क्या है डर?

दिखे इस नई कार मेंएलॉन मस्क इन दिनों अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन दौरे पर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही है. इसी दौरान शाओमी के फाउंडर Lei Jun को एलॉन मस्क के पास जाते देखा गया. दोनों ने हाथ मिलाया और फिर Lei Jun ने मस्क के साथ सेल्फी ली.

इस मोमेंट का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गईं. Advertisement वीडियो में देखा जा सकता है कि एलॉन मस्क के आसपास कई लोग मौजूद थे और काफी लोग उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे. AP की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक्वेट में मस्क सेल्फी मैग्नेट बन गए थे और लगातार लोग उनके पास आ रहे थे.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह EV दुनिया के दो बड़े चेहरों की मुलाकात थी. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि एक दिन Xiaomi के रोबोट और Tesla Optimus भी साथ में सेल्फी लेंगे.

यह भी पढ़ें: WhatsApp में आया नया मोड, सीक्रेट चैट कोई नहीं देख सकेगा, कर दी इससे तुलना दिलचस्प बात यह है कि Lei Jun पहले भी कई बार एलॉन मस्क की तारीफ कर चुके हैं. Xiaomi जब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतरी थी, तब से ही Lei Jun की तुलना मस्क से होने लगी थी.2024 में Xiaomi ने अपनी 100000वीं इलेक्ट्रिक कार बनने का जश्न मनाया था, तब ली युन ने फैक्ट्री फ्लोर पर सोते हुए अपनी तस्वीर शेयर की थी.

लोगों ने इसे मस्क के पुराने टेस्ला की कॉपी बताया था, क्योंकि एलॉन मस्क भी टेस्ला प्रोडक्शन क्राइसिस के दौरान फैक्ट्री में सोने की बात कर चुके हैं. Advertisement ली युन चीन के सबसे बड़े टेक उद्यमियों में गिने जाते हैं. उन्होंने 2010 में Xiaomi की शुरुआत की थी और आज कंपनी स्मार्टफोन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक कार, AI और स्मार्ट डिवाइस बिजनेस में भी तेजी से आगे बढ़ रही है.

वहीं एलॉन मस्क की Tesla को चीन में बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है. Tesla की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक शंघाई में है. यही वजह है कि मस्क का चीन दौरा हमेशा चर्चा में रहता है. इस बार मस्क का अंदाज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

कुछ वीडियोज में वह खुद फोन निकालकर 360 डिग्री सेल्फी लेते नजर आए. वहीं एक वीडियो में वह लोगों के साथ हंसते और बातचीत करते दिखे





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एलॉन मस्क Xiaomi सेल्फी सोशल मीडिया टेक दुनिया चीन अमेरिका बिजनेस लीडर्स EV इलेक्ट्रिक कार सप्लाई चेन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xiaomi 12 सीरीज: तीन स्मार्टफोन हुए लॉन्च, वायरलेस चार्जिंग के साथ मिला स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसरXiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Xiaomi 12X को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है।

Read more »

Xiaomi 14: డబుల్ సెల్ఫీ కెమేరాతో Xiaomi 14 Civi ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది, ధర ఎంతంటేXiaomi launches super powerful smartphone Xiaomi 14 Civi with dual selfie camera Xiaomi 14 Civi 6.55 ఇంచెస్ ఎమోల్డ్ డిస్‌ప్లేతో 3000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ కలిగి 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో ఉంటుంది.

Read more »

Xiaomi SU7 Unveiled: Xiaomi ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇదిగో..ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే 265 కిలోమీటర్ల వేగంతో 800 కిమీ ప్రయాణంXiaomi target indian ev car market, unveiled its first ev sedan Xiaomi SU7 చెనాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజ కంపెనీ Xiaomi నుంచి మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ కారుని ఆవిష్కరించింది.

Read more »

Xiaomi का सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला 5G फोन: 7,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भीXiaomi जल्द ही Xiaomi 16 नामक एक शक्तिशाली स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। अफवाहों के अनुसार यह Xiaomi 15 का उन्नत संस्करण होगा और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.3-इंच 1.

Read more »

9200mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुए Xiaomi के दो नए टैबलेट्स, इतनी है कीमतXiaomi ने अपने नए टैबलेट्स Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro को चीन में Xiaomi 17 सीरीज के साथ लॉन्च कर दिया है। दोनों टैबलेट्स 11.2-inch 3.

Read more »

200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे के साथ Xiaomi का नया फोन लॉन्च, इतनी है कीमतXiaomi 17 series को शनिवार को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra वाले दो मॉडल शामिल हैं।

Read more »