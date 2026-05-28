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एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन: पीएम मोदी ने पहलवानों को सराहा

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एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन: पीएम मोदी ने पहलवानों को सराहा
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिपभारतीय पहलवानपीएम मोदी
📆28-05-2026 15:17:00
📰Amar Ujala
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वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल 27 पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी है।

वियतनाम के दा नांग शहर में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान ों ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद खेल प्रेमियों को थी। भारत ने इस प्रतियोगिता में न केवल पदक जीते बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए टीम खिताब पर कब्जा जमाया। यह जीत भारतीय खेल जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है क्योंकि भारतीय पहलवान ों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकनीकी कुशलता और शारीरिक क्षमता का लोहा मनवाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब कुश्ती के क्षेत्र में केवल एक प्रतिभा संपन्न देश नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सफलता न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है बल्कि यह देश में कुश्ती के प्रति बढ़ते जुनून और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रतिबिंब है। अगर पदकों के विवरण पर नजर डालें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन वाकई अतुलनीय रहा। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने कुल नौ पदक हासिल किए जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल थे। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने अब तक सबसे अधिक कुल पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं महिलाओं की कुश्ती टीम ने तो कमाल ही कर दिया और 10 पदक जीते जिनमें छह स्वर्ण पदक शामिल थे। ग्रीको-रोमन टीम ने भी अपनी छाप छोड़ी और आठ पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर भारत ने 11 स्वर्ण, सात रजत और नौ कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल कुश्ती के क्षेत्र में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है। इस शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भारतीय पहलवान ों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे पहलवानों का प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने वियतनाम के दा नांग में आयोजित चैंपियनशिप में टीम खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से पुरुषों की फ्रीस्टाइल और महिला टीमों के समर्पण की सराहना की। उनके शब्दों ने न केवल वर्तमान विजेताओं का मनोबल बढ़ाया बल्कि उन उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया जो भविष्य में देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह प्रोत्साहन भारतीय खेल ों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि देश अपने एथलीटों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी इस जीत को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त करना यह दर्शाता है कि हमारे खिलाड़ियों में जबरदस्त इच्छाशक्ति और तकनीकी बेहतरी आई है। संजय सिंह के अनुसार, तीनों कुश्ती शैलियों में भारतीय एथलीटों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय केवल खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उन कोचों और सपोर्ट स्टाफ को भी दिया जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर दिन-रात मेहनत की ताकि खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुँच सकें। उनका मानना है कि यह जीत आने वाले समय में भारतीय कुश्ती के लिए नए द्वार खोलेगी। इस प्रतियोगिता के परिणाम यह बताते हैं कि भारतीय कुश्ती अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश पारंपरिक रूप से कुश्ती में बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन भारत ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि व्यवस्थित प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं का परिणाम है। भारतीय पहलवान ों ने जिस तरह से रिंग में अपना दबदबा बनाया, वह आने वाले समय में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस जीत ने देश के युवाओं में कुश्ती के प्रति एक नया उत्साह जगाया है और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभाओं को एक नई दिशा प्रदान की है। अंततः, यह जीत केवल पदकों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारतीय एथलीटों के संघर्ष, जुनून और अटूट विश्वास की कहानी है। दा नांग की धरती पर लहराता तिरंगा इस बात का गवाह है कि जब सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत का मिलन होता है, तो इतिहास रचा जाता है। भारतीय पहलवान ों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और आने वाले वर्षों में भारत कुश्ती के वैश्विक मानचित्र पर और भी ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। यह सफलता पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है और भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाएगी। देश को उम्मीद है कि यह लय आगे भी बरकरार रहेगी और भारतीय पहलवान वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

वियतनाम के दा नांग शहर में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद खेल प्रेमियों को थी। भारत ने इस प्रतियोगिता में न केवल पदक जीते बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए टीम खिताब पर कब्जा जमाया। यह जीत भारतीय खेल जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है क्योंकि भारतीय पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकनीकी कुशलता और शारीरिक क्षमता का लोहा मनवाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब कुश्ती के क्षेत्र में केवल एक प्रतिभा संपन्न देश नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सफलता न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है बल्कि यह देश में कुश्ती के प्रति बढ़ते जुनून और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रतिबिंब है। अगर पदकों के विवरण पर नजर डालें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन वाकई अतुलनीय रहा। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने कुल नौ पदक हासिल किए जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल थे। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने अब तक सबसे अधिक कुल पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं महिलाओं की कुश्ती टीम ने तो कमाल ही कर दिया और 10 पदक जीते जिनमें छह स्वर्ण पदक शामिल थे। ग्रीको-रोमन टीम ने भी अपनी छाप छोड़ी और आठ पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर भारत ने 11 स्वर्ण, सात रजत और नौ कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल कुश्ती के क्षेत्र में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है। इस शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भारतीय पहलवानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे पहलवानों का प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने वियतनाम के दा नांग में आयोजित चैंपियनशिप में टीम खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से पुरुषों की फ्रीस्टाइल और महिला टीमों के समर्पण की सराहना की। उनके शब्दों ने न केवल वर्तमान विजेताओं का मनोबल बढ़ाया बल्कि उन उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया जो भविष्य में देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह प्रोत्साहन भारतीय खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि देश अपने एथलीटों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी इस जीत को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त करना यह दर्शाता है कि हमारे खिलाड़ियों में जबरदस्त इच्छाशक्ति और तकनीकी बेहतरी आई है। संजय सिंह के अनुसार, तीनों कुश्ती शैलियों में भारतीय एथलीटों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय केवल खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उन कोचों और सपोर्ट स्टाफ को भी दिया जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर दिन-रात मेहनत की ताकि खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुँच सकें। उनका मानना है कि यह जीत आने वाले समय में भारतीय कुश्ती के लिए नए द्वार खोलेगी। इस प्रतियोगिता के परिणाम यह बताते हैं कि भारतीय कुश्ती अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश पारंपरिक रूप से कुश्ती में बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन भारत ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि व्यवस्थित प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं का परिणाम है। भारतीय पहलवानों ने जिस तरह से रिंग में अपना दबदबा बनाया, वह आने वाले समय में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस जीत ने देश के युवाओं में कुश्ती के प्रति एक नया उत्साह जगाया है और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभाओं को एक नई दिशा प्रदान की है। अंततः, यह जीत केवल पदकों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारतीय एथलीटों के संघर्ष, जुनून और अटूट विश्वास की कहानी है। दा नांग की धरती पर लहराता तिरंगा इस बात का गवाह है कि जब सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत का मिलन होता है, तो इतिहास रचा जाता है। भारतीय पहलवानों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और आने वाले वर्षों में भारत कुश्ती के वैश्विक मानचित्र पर और भी ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। यह सफलता पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है और भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाएगी। देश को उम्मीद है कि यह लय आगे भी बरकरार रहेगी और भारतीय पहलवान वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे

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एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय पहलवान पीएम मोदी अंडर-23 कुश्ती खेल समाचार

 

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