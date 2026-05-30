एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम की संभावित सूची और कप्तान दावेदारों पर चर्चा

एशियन गेम्स 2026 में शामिल होने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की संभावित खिलाड़ी सूची, वैभव सूर्यवंशी के चयन की सम्भावना और कप्तान पद के प्रमुख दावेदारों की जानकारी।

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी और इस बहु-खेल आयोजन में क्रिकेट को भी आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें इस महाकुंभ में भाग लेंगी, जिससे भारतीय खेल प्रेमियों के लिये उत्साह का नया माहौल बन जाएगा। इस संदर्भ में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पहले ही संभावित खिलाड़ी चयन सूची जारी कर दी है, जिसमें युवा बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के साथ शानदार आँकड़े दर्ज किए हैं - उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शतक, पाँच अर्धशतक, कुल ७७६ रन बनाए, साथ ही ६३ चौके और ७२ छक्के लगाए। इन प्रदर्शनियों के चलते उन्हें एशियन गेम्स में टीम इंडिया के साथ खेलने का अवसर मिलने की संभावना है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कप्तान पद के लिये भी कई दावेदारों की चर्चा जोरों पर है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में सफलतापूर्वक टीम का नेतृत्व करने वाले श्रेयस अय्यर को एशियन गेम्स में भारतीय टीम के कप्तान बनाए जाने की संभावना है। अय्यर के अलावा, राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाने वाले संजू सैमसन को भी इस महत्वपूर्ण पद के लिये विचार किया जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने बड़े मंच पर अपने नेतृत्व कौशल और परफॉर्मेंस से चयनकर्ताओं का भरोसा जीत रखा है। इसके अतिरिक्त, बॉलिंग विभाग के अनुभवी तेज़ बॉलर तिलक वर्मा का भी नाम कप्तान पद के लिए दावेदारों में शामिल किया गया है, जो उनके बहुपयोगी खिलाड़ी के रूप में मान्यताओं को दर्शाता है। बीसीसीआई ने इस अवसर पर कुल ३०-३५ खिलाड़ियों की विस्तृत सूची जाहीर की है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रीति कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर आदि प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। इस व्यापक चयन प्रक्रिया का उद्देश्य टीम को संतुलित बनाना है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभा को भी मंच दिया जाए। अंततः एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का गठन, कप्तान का चयन तथा वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते सितारों को मिलने वाला अवसर, भारतीय खेल प्रेमियों के लिये बड़ी खुशी लेकर आएगा.

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी और इस बहु-खेल आयोजन में क्रिकेट को भी आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें इस महाकुंभ में भाग लेंगी, जिससे भारतीय खेल प्रेमियों के लिये उत्साह का नया माहौल बन जाएगा। इस संदर्भ में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पहले ही संभावित खिलाड़ी चयन सूची जारी कर दी है, जिसमें युवा बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के साथ शानदार आँकड़े दर्ज किए हैं - उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शतक, पाँच अर्धशतक, कुल ७७६ रन बनाए, साथ ही ६३ चौके और ७२ छक्के लगाए। इन प्रदर्शनियों के चलते उन्हें एशियन गेम्स में टीम इंडिया के साथ खेलने का अवसर मिलने की संभावना है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कप्तान पद के लिये भी कई दावेदारों की चर्चा जोरों पर है। आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में सफलतापूर्वक टीम का नेतृत्व करने वाले श्रेयस अय्यर को एशियन गेम्स में भारतीय टीम के कप्तान बनाए जाने की संभावना है। अय्यर के अलावा, राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान और टी20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से धूम मचाने वाले संजू सैमसन को भी इस महत्वपूर्ण पद के लिये विचार किया जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने बड़े मंच पर अपने नेतृत्व कौशल और परफॉर्मेंस से चयनकर्ताओं का भरोसा जीत रखा है। इसके अतिरिक्त, बॉलिंग विभाग के अनुभवी तेज़ बॉलर तिलक वर्मा का भी नाम कप्तान पद के लिए दावेदारों में शामिल किया गया है, जो उनके बहुपयोगी खिलाड़ी के रूप में मान्यताओं को दर्शाता है। बीसीसीआई ने इस अवसर पर कुल ३०-३५ खिलाड़ियों की विस्तृत सूची जाहीर की है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रीति कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर आदि प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। इस व्यापक चयन प्रक्रिया का उद्देश्य टीम को संतुलित बनाना है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभा को भी मंच दिया जाए। अंततः एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का गठन, कप्तान का चयन तथा वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते सितारों को मिलने वाला अवसर, भारतीय खेल प्रेमियों के लिये बड़ी खुशी लेकर आएगा





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