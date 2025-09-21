एशिया कप: भारत-पाक मुकाबले पर राशिद लतीफ का बड़ा बयान, टीम इंडिया को बताया प्रबल दावेदार

एशिया कप के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार बताया है। लतीफ ने भारत की मजबूत घरेलू क्रिकेट व्यवस्था और आईपीएल को भारतीय टीम की सफलता का श्रेय दिया है। उन्होंने दोनों टीमों के बीच तनाव और आईपीएल और पीएसएल के बीच अंतर पर भी बात की।

नई दिल्ली: एशिया कप के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका मानना है कि इस मैच में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है। दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले के लिए उतरेंगी। इससे पहले लीग स्टेज में भी दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। राशिद लतीफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, भारत और

पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंद्विता का माहौल रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह तनाव काफी बढ़ गया है और अब यह मैदान पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, जो पहले इतना नहीं था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का सीधा असर क्रिकेट मैचों पर पड़ता है, जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों पर भी दबाव बनता है। सुपर-4 मुकाबले से पहले, दोनों टीमों के बीच तनाव के संकेत भी देखने को मिले, जब पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई।\राशिद लतीफ ने आगे कहा कि टी20 क्रिकेट एक अप्रत्याशित खेल है, जिसमें किसी भी टीम के जीतने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने ओमान की हालिया शानदार प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि टी20 में किसी भी टीम को पसंदीदा बताना मुश्किल है। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, लेकिन टी20 में ऐसा नहीं है। लतीफ ने कहा, मुझे लगता है कि भारत एक मजबूत टीम है और उनके पास जीतने की क्षमता है, लेकिन मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भारत की सफलता का श्रेय मजबूत घरेलू क्रिकेट व्यवस्था और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को दिया। लतीफ ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा आईपीएल में खेले जाने वाले क्रिकेट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की तुलना में आईपीएल को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि आईपीएल और पीएसएल के बीच अनुभव और गुणवत्ता का बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय टीम अनुभवी है, भले ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ी अब संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कहा, युवा खिलाड़ियों के पास अनुभव की कमी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उच्च-गुणवत्ता वाला क्रिकेट खेला है, जिससे टीम मजबूत बनी हुई है।\लतीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की घरेलू क्रिकेट प्रणाली, विशेष रूप से आईपीएल, ने भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया है। आईपीएल ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उनकी खेल में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी है और खिलाड़ियों को आत्मविश्वास भी मिला है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी आग्रह किया कि वह अपनी घरेलू क्रिकेट संरचना को मजबूत करे और पीएसएल में सुधार करे ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी भारतीय खिलाड़ियों की तरह बेहतर अवसर मिल सकें। लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि वह भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने दोनों टीमों के प्रशंसकों से खेल भावना बनाए रखने और मैच का आनंद लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों टीमें बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेंगी और दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। उन्होंने कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार मुकाबला होगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान राशिद लतीफ टीम इंडिया आईपीएल

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

शुभांशु शुक्ला की फिर टल गई स्पेस स्टेशन की उड़ान, लिक्विड ऑक्सीजन लीक की वजह से लिया गया बड़ा फैसला‘एक्सिओम-4’ मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उड़ान एक बार फिर टल गई है।

और पढो »

एक्सिओम-4: मिशन की लॉन्चिंग पर नासा ने दिया नया अपडेटएक्सिओम-4: मिशन की लॉन्चिंग पर नासा ने दिया नया अपडेट

और पढो »

बिहार: दिसंबर में होगी टीआरई-4 की परीक्षा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की घोषणाबिहार: दिसंबर में होगी टीआरई-4 की परीक्षा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की घोषणा

और पढो »

चीन में 'तापाह' तूफान का खतरा, हैनान प्रांत में लेवल-4 की चेतावनी जारीचीन में 'तापाह' तूफान का खतरा, हैनान प्रांत में लेवल-4 की चेतावनी जारी

और पढो »

महिला एशिया कप : सुपर-4 में चुनौती के लिए तैयार भारतीय हॉकी टीममहिला एशिया कप : सुपर-4 में चुनौती के लिए तैयार भारतीय हॉकी टीम

और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।

और पढो »