एशिया कप: हार्दिक पांड्या की शानदार फॉर्म में, भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड खतरे में

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. हार्दिक पांड्या ने एक विकेट लिया और भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है. हार्दिक टी20 एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कpंत बनने से केवल 2 विकेट दूर हैं.

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एकतरफा मुकाबला जीता. भारत को शुरूआती ओवर में ही हार्दिक पांड्या ने सफलता दिलाई. हार्दिक ने एक विकेट लिया, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है. हार्दिक टी20 एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कpंत बनने से केवल 2 विकेट दूर हैं. 2 विकेट लेने के बाद हार्दिक पांड्या एशिया कप के रिकॉर्ड धारण करने वाले बने जाएंगे. हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला ओवर गिराया.

उन्होंने पाकिस्तान को शुरुआत में खाता खुलने नहीं दिया और ओपनर सैम अयूब को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. हालांकि, इसके बाद हार्दिक को विकेट नहीं मिला. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर पूरी पाकिस्तानी टीम को समेट दिया. पाकिस्तान टीम महज 127 रन पर ऑल आउट हो गई. \T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने में भुवनेश्वर कुमार पहले स्थान पर हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले और 13 विकेट लिए हैं. हार्दिक पांड्या के खाते 10 मैच में 12 विकेट लग चुके हैं. भारतीय टीम को अगला मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलना है. यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या इस मैच में भुवनेश्वर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.कुलदीप यादव ने भी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया के लिए लगातार दो मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले कुलदीप यादव भी रेस में चल रहे हैं. कुलदीप यादव ने महज दो मैच में ही 7 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. अगर भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय करती है तो कुलदीप यादव के पास इस रिकॉर्ड तक पहुंचने का गोल्डन चांस रहेगा. ओमान के खिलाफ भी कुलदीप की फिरकी का कमाल देखने को मिल सकता है





Zee News

भारत पाकिस्तान एशिया कप हार्दिक पांड्या भुवनेश्वर कुमार टी20 विकेट

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

