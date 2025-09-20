एशिया कप 2025: ओमान ने भारत को दी कड़ी टक्कर, आमिर कलीम ने रचा इतिहास

एशिया कप 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में ओमान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। ओमान के बल्लेबाज आमिर कलीम ने भारत के खिलाफ अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे उम्रदराज बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड बनाया।

अबू धाबी में हुए एशिया कप 2025 के ग्रुप राउंड के रोमांचक मुकाबले में ओमान ने टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए, लेकिन ओमान के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। ओमान की टीम ने हार नहीं मानी और 167 रनों तक पहुंचने में कामयाब रही। इस मुकाबले में ओमान के दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए, जिससे मैच का रुख बदला हुआ दिखाई दिया। ओमान के सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम ने 64 रनों की शानदार पारी खेल ी। उन्होंने 46 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके

और 2 छक्के लगाए। हम्माद मिर्जा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 51 रनों का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संकट से उबारा और भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया। ओमान की इस जुझारू प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया और मैच को यादगार बना दिया।\आमिर कलीम ने इस मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने भारत के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। कराची, पाकिस्तान में जन्मे आमिर कलीम भारत के खिलाफ मुकाबले के दिन 43 साल और 303 दिन के थे। उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी वॉली हैमंड के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 1946 में ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 69 रन बनाए थे। आमिर कलीम की यह उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी 64 रनों की पारी ने उन्हें फुल मेंबर नेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बना दिया। उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इस मैच से ठीक एक दिन पहले मोहम्मद नबी ने एशिया कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आमिर कलीम ने इसे भी पीछे छोड़ दिया। आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा के बीच हुई 93 रनों की साझेदारी ओमान की फुल-मेंबर नेशन के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी रही, जिससे टीम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।\यह मैच कई मायनों में खास रहा। आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा की बल्लेबाजी के अलावा, ओमान की टीम ने जिस तरह से भारत को कड़ी टक्कर दी, वह काबिले तारीफ था। ओमान ने अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। एशिया कप 2025 में ओमान का प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। टी20 सीरीज में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की सूची में आमिर कलीम का नाम सबसे ऊपर आ गया है। इस सूची में मोहम्मद नबी और तिलकरत्ने दिलशान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के भी नाम शामिल हैं। इस मैच ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया और यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में उम्र कोई मायने नहीं रखती, बल्कि प्रतिभा और जज्बा सबसे महत्वपूर्ण हैं। ओमान की टीम का यह प्रदर्शन एशिया कप 2025 के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा





NBT Hindi News

एशिया कप ओमान भारत आमिर कलीम क्रिकेट

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

