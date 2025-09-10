एशिया कप 2025: भारत का यूएई के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबला

भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मैच दुबई में होगा। सूर्यकुमार यादव कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने शानदार प्रदर्शन का प्रदर्शन करना चाहेगी।

एशिया कप 2025 का दूसरा मैच दुबई में भारत और यूएई के बीच खेल ा जाएगा। भारत ीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया का लक्ष्य इस टूर्नामेंट में शुरूआत जबरदस्त करके अपने इरादे दिखाना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। टीम इंडिया को यूएई को अपने स्तर से कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। रंगमंच पर उपस्थित जुटेंगे अन्य प्रमुख टीमें, ग्रुप ए में पाकिस्तान और ओमान भी शामिल हैं। भारत ीय टीम को यह ग्रुप स्टेज में तीन मैच खेल ने होंगे। सुपर-4 में क्वालीफाई करने के लिए उन्हें तीन

में से दो मैच जीतने होंगे। पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले में उनकी जीत की संभावना 50-50 रह सकती है। इस कारण, यूएई और ओमान के खिलाफ मैच जीतना भारतीय टीम के लिए अति आवश्यक है। यदि भारत यूएई से हार जाता है और पाकिस्तान या ओमान से भी हार जाता है, तो एशिया कप से बाहर हो सकता है। इससे पूर्व दोनों टीमों के बीच एक ही बार टक्कर हुई थी। 2016 में भारतीय टीम ने युएई को हराया था। इन दोनों ने इसके अलावा तीन वनडे मैच भी खेले हैं, जिनमें युएई को हर बार हार का सामना करना पड़ा





News Nation / 🏆 15. in İN

एशिया कप भारत युएई क्रिकेट सूर्यकुमार यादव

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

