एशिया कप 2025: सुपर-4 का रोमांच शुरू, भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतज़ार

एशिया कप 2025 में सुपर-4 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो गए हैं और अब सभी की निगाहें सुपर-4 के मैचों पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला प्रशंसकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में अब ग्रुप स्‍टेज के मुकाबले समाप्‍त हो चुके हैं। 12 मैचों के बाद 4 टीमों ने सुपर-4 में जगह बनाई है, जबकि 4 टीमों का सफर समाप्‍त हो गया है। दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें अगले दौर में पहुंची हैं। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्‍तान, और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्‍लादेश आगे बढ़ी हैं। इन 4 टीमों के बीच सुपर-4 में 6 मैच खेल े जाएंगे। टॉप पर रहने वाली 2 टीमें 28 सितंबर को फाइनल खेल ेंगी। सुपर-4 का आज से आगाज होने जा रहा है। पहले मैच में ग्रुप बी की टॉप-2 टीमें श्रीलंका

और बांग्‍लादेश के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। वहीं रविवार को भारतीय टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा। सुपर-4 में सभी टीमें अन्‍य टीमों से 1-1 मैच खेलेंगी।\सुपर-4 की शुरुआत से पहले एक बार प्‍वाइंट्स पर नजर डाल लीजिए। ग्रुप स्‍टेज में भारत और श्रीलंका टीम का जलवा देखने को मिला। दोनों टीमों ने बिना कोई मैच गंवाए अगले चरण के लिए क्‍वालिफाई किया। एशिया कप 2025 में सुपर 4 का शेड्यूल इस प्रकार है: 20 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश - दुबई - रात 8:00 बजे, 21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान - दुबई - रात 8:00 बजे, 23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका - अबू धाबी - रात 8:00 बजे, 24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश - दुबई - रात 8:00 बजे, 25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश - दुबई - रात 8:00 बजे, 26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका - दुबई - रात 8:00 बजे, 28 सितंबर- फाइनल।\ग्रुप ए की टीमों के अंक इस प्रकार हैं: भारत 3 मैच, 3 जीते, 0 हारे, 6 अंक। पाकिस्‍तान 3 मैच, 2 जीते, 1 हारे, 4 अंक। यूएई 3 मैच, 1 जीता, 2 हारे, 2 अंक। ओमान 3 मैच, 0 जीते, 3 हारे, 0 अंक। ग्रुप बी की टीमों के अंक इस प्रकार हैं: श्रीलंका 3 मैच, 3 जीते, 0 हारे, 6 अंक। बांग्‍लादेश 3 मैच, 2 जीते, 1 हारे, 4 अंक। अफगानिस्‍तान 3 मैच, 1 जीता, 2 हारे, 2 अंक। हांगकांग 3 मैच, 0 जीते, 3 हारे, 0 अंक। सुपर-4 मुकाबलों में, टीमें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक मुकाबला रहा है, और इस बार भी प्रशंसकों को एक शानदार मैच की उम्मीद है। अन्य मैचों में भी टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जिससे टूर्नामेंट और भी दिलचस्प हो जाएगा। टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं और एशिया कप 2025 का खिताब जीतती हैं





