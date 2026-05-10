यह संदिग्ध तथ्य सही नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रति लोगों में असली असंतोष न होता, तो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत मुमकिन नहीं होती। नागरिक अधिकारों का ख्याल रखते हुए, चुनाव प्रक्रिया की गहन और स्वतंत्र जांच-पड़ताल जरूरी है। वोट देने का अधिकार हमारे संविधान की आधारशिला है। वोट के अधिकार और सम्मान का हनन Donation के बिना ठीक किया गया है, जो किई बड़े मामलों ने मचाया है। जाहिर है, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कई विवादों की रिपोर्टिंग की जा रही है। गलत तरीके से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं, जबकि मांग की जा रही है कि असली नागरिकों को सूची में शामिल किया जाना चाहिए। voting_rights_violations पर रिपोर्टिंग हुई है, केवल नागरिकों के नाम मतदाता सूची में देने की आवश्यकता है। ऐसे में असाधक आधारों पर लोगों को बाहर कर देने की बजाय, मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी करते रहें जरूरी है।

इस संदिग्ध प्रक्रिया ने राज्य में मौजूद असली शक्ति-विरोधी लहर से लोगों का ध्यान भटका दिया और परिणामों पर इसके प्रभाव को धुंधला किया। निर्माण और अन्य क्षेत्रों में चले आ रहे ‘सिंडिकेट राज’, रोजगार के मौकों की कमी, राज्य की ‘कट मनी’ (हफ्ता वसूली) वाली संस्कृति और शासन की नाकामियों ने तृणमूल कांग्रेस की छवि अत्यंत खराब कर दी थी, और बदलाव की चाहत साफ महसूस की जा सकती थी। इस चाहत सभी समुदायों में थी, जिसमें निराश मुसलमानों और महिलाओं का बड़ा तबका भी शामिल था, जिन्हें आम तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थक माना जाता है। बीजेपी ने इसी असंतोष का फायदा उठाया, और चुनाव से पहले बड़े आर्थिक लाभ और 'विकास' के वादे तो किए ही। ऐसे में यह मानना-अतिरेक नहीं होगा कि चुनावों में भारी मतदान भी बदलाव की इसी चाहत का एक आईना था। तो, क्या 'एसआईआर' ने बंगाल में बीजेपी की मदद की? नतीजों के विश्लेषण से तो यही लगता है.

इस संदिग्ध प्रक्रिया ने राज्य में मौजूद असली शक्ति-विरोधी लहर से लोगों का ध्यान भटका दिया और परिणामों पर इसके प्रभाव को धुंधला किया। निर्माण और अन्य क्षेत्रों में चले आ रहे ‘सिंडिकेट राज’, रोजगार के मौकों की कमी, राज्य की ‘कट मनी’ (हफ्ता वसूली) वाली संस्कृति और शासन की नाकामियों ने तृणमूल कांग्रेस की छवि अत्यंत खराब कर दी थी, और बदलाव की चाहत साफ महसूस की जा सकती थी। इस चाहत सभी समुदायों में थी, जिसमें निराश मुसलमानों और महिलाओं का बड़ा तबका भी शामिल था, जिन्हें आम तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थक माना जाता है। बीजेपी ने इसी असंतोष का फायदा उठाया, और चुनाव से पहले बड़े आर्थिक लाभ और 'विकास' के वादे तो किए ही। ऐसे में यह मानना-अतिरेक नहीं होगा कि चुनावों में भारी मतदान भी बदलाव की इसी चाहत का एक आईना था। तो, क्या 'एसआईआर' ने बंगाल में बीजेपी की मदद की? नतीजों के विश्लेषण से तो यही लगता है





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