एसआई राकेश कुमार को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

अंबाला में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बलदेव नगर चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को आठ हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपित ने पहले भी विभागीय जांच झेल चुका है और दो बार लाइन हाजिर होने के बावजूद जांच में शामिल करवाने और अदालत से बेल रद न करवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। मामले की जांच के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शुक्रवार रात रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। निरीक्षक संदीप के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

अंबाला में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) ने बलदेव नगर चौकी के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इससे पहले, आरोपित ने विभागीय जांच झेल चुका है और दो बार लाइन हाजिर भी हो चुका था। कबीर नगर निवासी अतुल कश्यप ने एसीबी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ दर्ज मारपीट के केस में जांच में शामिल करवाने और अदालत से बेल रद न करवाने के बदले एसआई राकेश कुमार ने 13 हजार रुपये रिश्वत मांगी। आरोपित ने पहले ही पांच हजार रुपये ले लिए थे और बाकी आठ हजार रुपये 15 मई को बुलाकर मांगे थे। मामले की जांच के बाद एसीबी ने रेडिंग पार्टी गठित की। इसके बाद टीम ने आरोपित को शुक्रवार रात रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई निरीक्षक संदीप के नेतृत्व में की गई। शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना बलदेव नगर में 16 जून 2025 को मारपीट का केस दर्ज हुआ था.

अंबाला में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बलदेव नगर चौकी के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इससे पहले, आरोपित ने विभागीय जांच झेल चुका है और दो बार लाइन हाजिर भी हो चुका था। कबीर नगर निवासी अतुल कश्यप ने एसीबी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ दर्ज मारपीट के केस में जांच में शामिल करवाने और अदालत से बेल रद न करवाने के बदले एसआई राकेश कुमार ने 13 हजार रुपये रिश्वत मांगी। आरोपित ने पहले ही पांच हजार रुपये ले लिए थे और बाकी आठ हजार रुपये 15 मई को बुलाकर मांगे थे। मामले की जांच के बाद एसीबी ने रेडिंग पार्टी गठित की। इसके बाद टीम ने आरोपित को शुक्रवार रात रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई निरीक्षक संदीप के नेतृत्व में की गई। शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना बलदेव नगर में 16 जून 2025 को मारपीट का केस दर्ज हुआ था





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एसआई रिश्वत गिरफ्तार बलदेव नगर एसीबी कार्रवाई

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