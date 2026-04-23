एसएससी संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2026: अधिसूचना जारी, आवेदन शुरू

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 2026 के लिए संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी अनुवाद से जुड़े ग्रुप ‘बी’ (नॉन-गजेटेड) पदों पर भर्ती के लिए 23 अप्रैल से 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

कर्मचारी चयन आयोग ( एसएससी ) ने आगामी वर्ष 2026 के लिए संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी अनुवाद से संबंधित ग्रुप ‘बी’ (नॉन-गजेटेड) के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए है। इस परीक्षा के माध्यम से, केंद्र सरकार को कुशल हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, जो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 14 मई 2024 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा, जिसके लिए 19 मई से 20 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (पेपर-1) अगस्त से सितंबर 2024 के बीच आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल मिलाकर 84 रिक्तियां उपलब्ध हैं, हालांकि यह संख्या भविष्य में आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अभ्यर्थियों की आयु 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। सरकार के नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में, एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (पेपर-1) होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के ज्ञान और समझ का परीक्षण किया जाएगा। इस पेपर में हिंदी भाषा, व्याकरण, अनुवाद और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। दूसरे चरण में, एक वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अनुवाद और निबंध लेखन जैसे कार्यों को पूरा करना होगा। यह चरण अभ्यर्थियों की हिंदी भाषा में लेखन और अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन करेगा। अंतिम चयन प्रक्रिया दोनों पेपरों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को समान महत्व दिया जाएगा। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग ने महिला अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सरकार की आरक्षण नीति पूरी तरह से लागू रहेगी। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो केंद्र सरकार में हिंदी अनुवादक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन संसाधनों की सहायता भी ले सकते हैं। आयोग अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वे परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दें और सभी निर्देशों का पालन करें। यह भर्ती प्रक्रिया हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग का लक्ष्य है कि वह देश को कुशल और योग्य हिंदी अनुवादकों की एक टीम प्रदान करे, जो सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में योगदान दे सकें। इस परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने आगामी वर्ष 2026 के लिए संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी अनुवाद से संबंधित ग्रुप ‘बी’ (नॉन-गजेटेड) के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए है। इस परीक्षा के माध्यम से, केंद्र सरकार को कुशल हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, जो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 14 मई 2024 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा, जिसके लिए 19 मई से 20 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा (पेपर-1) अगस्त से सितंबर 2024 के बीच आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुल मिलाकर 84 रिक्तियां उपलब्ध हैं, हालांकि यह संख्या भविष्य में आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अभ्यर्थियों की आयु 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। सरकार के नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में, एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (पेपर-1) होगा, जिसमें अभ्यर्थियों के ज्ञान और समझ का परीक्षण किया जाएगा। इस पेपर में हिंदी भाषा, व्याकरण, अनुवाद और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। दूसरे चरण में, एक वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अनुवाद और निबंध लेखन जैसे कार्यों को पूरा करना होगा। यह चरण अभ्यर्थियों की हिंदी भाषा में लेखन और अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन करेगा। अंतिम चयन प्रक्रिया दोनों पेपरों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को समान महत्व दिया जाएगा। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग ने महिला अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सरकार की आरक्षण नीति पूरी तरह से लागू रहेगी। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो केंद्र सरकार में हिंदी अनुवादक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन संसाधनों की सहायता भी ले सकते हैं। आयोग अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वे परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दें और सभी निर्देशों का पालन करें। यह भर्ती प्रक्रिया हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग का लक्ष्य है कि वह देश को कुशल और योग्य हिंदी अनुवादकों की एक टीम प्रदान करे, जो सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में योगदान दे सकें। इस परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एसएससी संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा भर्ती सरकारी नौकरी हिंदी अनुवादक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL में आज लखनऊ के सामने राजस्थान: वैभव इस सीजन 20 सिक्स लगा चुके; RR ने LSG के खिलाफ 4 मैच जीतेRajasthan Royals (RR) Vs Lucknow Super Giants (LSG) Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, LSG Vs RR LIVE Updates, Indian Premier League On Dainik Bhaskar.

Read more »

JAC Board 10th Result 2026 Website: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट jacresults.com के अलावा इन वेबसाइट्स पर भी कर सकेंगे चेकJAC Jharkhand Board 10th Result 2026 Websites: झारखंड बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने वाला है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.

Read more »

UPMSP UP Board 12th Result 2026 Marksheet Download: यूपी बोर्ड 12वीं की मार्कशीट कैसे मिलेगी? यहां जान लें तरीकाUP Board 12th Result Marksheet Download 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.

Read more »

CSK ने किया बड़ा ऐलान, 18 साल के आयुष म्हात्रे को रिप्लेस करेगा 32 साल का विस्फोटक ऑलराउंडरIPL 2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल हुए आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आकाश मधवाल को शामिल कर लिया है.

Read more »

MI vs CSK Live Score, आईपीएल 2026: पॉइंट्स टेबल की स्थितिआईपीएल 2026, MI vs CSK Today Match Live Score: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है।

Read more »

UP Board 12th Result 2026 (OUT) Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, देखें upmsp.edu.in इंटर परिणामUP Board 12th Class Result 2026 Check Link at upresults.nic.in: यूपी बोर्ड इंटर का रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए upmsp.edu.

Read more »