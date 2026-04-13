एसजीपीजीआई लखनऊ में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट: 40 वर्षीय महिला को मिला नया जीवन

एसजीपीजीआई लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया, जिससे 40 साल की महिला को नया जीवन मिला, जो 3 महीने से हार्ट फेलियर से जूझ रही थी। डॉक्टरों की टीम ने 5 घंटे की जटिल सर्जरी कर मरीज को बचाया।

एसजीपीजीआई में 40 वर्षीय महिला को मिला नया जीवन, जो 3 महीने से हृदय विफलता से जूझ रही थी। उत्तर प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान, एसजीपीजीआई लखनऊ ने प्रदेश का पहला हृदय प्रत्यारोपण ( हार्ट ट्रांसप्लांट ) कर एक नया इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण पहल से एक 40 साल की महिला को एक नया जीवन मिला है, जो हृदय संबंधी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। प्रत्यारोपण के लिए हृदय दिल्ली के राम मनोहर लोहिया संस्थान से प्राप्त किया गया। यह हृदय उन मरीजों के लिए एक आशा की किरण है जो हृदय रोग से पीड़ित हैं और जिनका जीवन प्रत्यारोपण पर निर्भर है। डॉक्टर ों की टीम ने इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

सर्जरी को लगभग 5 घंटे तक चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 20 से अधिक शीर्ष डॉक्टरों की एक टीम शामिल थी। इस टीम का नेतृत्व एक अनुभवी हृदय सर्जन कर रहे थे। सर्जरी के बाद, मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है और गहन निगरानी के लिए आईसीयू वार्ड में रखा गया है। यह चिकित्सा जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने उत्तर प्रदेश में हृदय प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए एसजीपीजीआई को हार्दिक बधाई दी है।

एसजीपीजीआई के सीवीटीएस विभाग के प्रमुख डॉ. एस.के. अग्रवाल, जिन्होंने सर्जरी का नेतृत्व किया, ने बताया कि शनिवार शाम लगभग 7 बजे उन्हें दिल्ली के एक मरीज से कैडेवर हार्ट मिलने की उम्मीद जगी। इसके बाद, उन्होंने अगले 22 घंटों तक लगातार अथक परिश्रम किया, जिसका परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से जिस हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्राप्त हृदय को समय पर लखनऊ लाया गया और फिर 5 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद महिला के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। यह एक ऐसा सपना था जिसका एसजीपीजीआई डेढ़ दशक से इंतजार कर रहा था। राहत की बात यह है कि सर्जरी के बाद महिला की हालत स्थिर है और उसे आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

यह उपलब्धि न केवल एसजीपीजीआई के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जो हृदय रोग से पीड़ित हैं और जिनके लिए हृदय प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प है। इस सफलता से, एसजीपीजीआई ने न केवल एक मरीज को नया जीवन दिया है, बल्कि अन्य चिकित्सा संस्थानों को भी प्रेरित किया है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार और मरीजों के लिए बेहतर परिणामों की दिशा में एक कदम है। एसजीपीजीआई का यह प्रयास दिखाता है कि कैसे चिकित्सा विज्ञान लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सकता है। इस सफलता ने उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को भी उजागर किया है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में योगदान दिया है। यह दिखाता है कि कैसे समर्पित टीम वर्क और आधुनिक तकनीक मिलकर असाध्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जीवनदान दे सकते हैं।

अवैध नाले के विरोध में छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन आंधी-बारिश खत्म, 16 से भीषण गर्मी, लू भी चलेगी श्रीगंगानगर में तेज गर्मी, तापमान 3 डिग्री बढ़ने की संभावना गाजियाबाद में धूप खिली, मौसम साफ उत्तराखंड में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क हाईटेक तकनीक से लैस होगा नगर निगम का कंट्रोल रू





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

हार्ट ट्रांसप्लांट एसजीपीजीआई लखनऊ हृदय प्रत्यारोपण स्वास्थ्य सर्जरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भारत में 40 पुरुषों में खर्राटे की समस्या, बच्चे भी चपेट में; KGMU के एक्सपर्ट ने बताया हार्ट अटैक का बड़ा कनेक्शनदेश में खर्राटे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है, जिससे 40 पुरुष, 20 महिलाएं और 10 बच्चे प्रभावित हैं।

Read more »

दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म? अगले हफ्ते 40°C तक चढ़ेगा पारा, IMD का अलर्टदिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब तापमान में वृद्धि हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

Read more »

दिल्ली में अप्रैल के मध्य में बढ़ेगी गर्मी, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमानमौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अप्रैल के मध्य से गर्मी बढ़ने की संभावना है, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है, और हवाएं भी कमजोर पड़ जाएंगी।

Read more »

लखनऊ में पड़ेगी भीषण गर्मी: 40 डिग्री पार करेगा पारा, तेज पछुआ हवा से अभी राहत, कल से बदलेगा मौसमLucknow heatwave alert as mercury crosses 40 degrees. Follow latest updates on city weather changes and forecast on Dainik Bhaskar.

Read more »

Bajaj ने चल दिया बड़ा दांव, 40 हजार रुपये कम में आएगी अब ये बाइकबजाज ने जीएसटी दरों में हुए बदलावों के बाद एक नया दांव चला है. कंपनी अपनी डोमिनार 400 को नए अपडेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत आपको सिर्फ 350सीसी का इंजन बाइक में मिलेगा. पहले इसमें 373सीसी का इंजन मिलता था. इसकी वजह से बाइक 40 हजार रुपये तक कम कीमत पर लॉन्च हो सकती है. आइए जानते हैं डिटेल्स.

Read more »

गर्मी का तांडव... 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, दिल्ली में टेंपरेचर 40 डिग्री के करीबदेशभर में मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज गर्मी तेजी से बढ़ रही है. मध्य और दक्षिण भारत में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिल्ली में 15 अप्रैल तक 40 डिग्री के करीब जाने का अनुमान है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने और साफ आसमान के कारण गर्मी बढ़ रही है. कई राज्यों में लू का खतरा है, जबकि पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

Read more »