एसटीएफ ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया

एसटीएफ ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया
साइबर ठगीएसटीएफकोलकाता
एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया गया है जिसमें कोलकाता से गैंग का सरगना चलाता है और अन्य देशों के लोगों को ठगता है।

स्टेट क्राईम ब्रांच ( एसटीएफ ) ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग का सरगना कोलकाता में बैठकर अमेरिका सहित अन्य देशों के लोगों को ईमेल भेजकर शिकार बनाता है। इन ईमेल में गलत तरीके से कंप्यूटर को रिमोट पर लेने और खातों से पैसे उठाने का झांसा दिया जाता है। चीन में बैठा एक सहयोगी साइबर ठग गैंग को विदेशी बैंक खाते मुहैया करवाता है, जहाँ ठगी की मुद्रा जमा कराई जाती है। दुबई में मौजूद एजेंट हवाला के जरिए साइबर ठगों तक पैसों को पहुंचाते हैं। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुरा

क्षेत्र से गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित ने अपना नाम अमित कुमार ढांडा बताया है और उसने साइबर गैंग का सदस्य होने की बात स्वीकार की है। अमित को यह भी पता चला है कि गैंग के सरगना इरफान मलिक कोलकाता से गैंग का संचालन करता है। इस गैंग ने अब तक सौ से अधिक लोगों को ठगकर करोड़ों की ठगी की है

