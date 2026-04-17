एसपी कार्यालय के सामने से ई-रिक्शा चालक किशोर का अपहरण, पुलिस प्रशासन अलर्ट

हमीरपुर में एसपी कार्यालय के सामने से एक ई-रिक्शा में सब्जी बेचने आए 15 वर्षीय किशोर आशीष का अपहरण हो गया। बाइक सवारों ने टक्कर मारने के बाद मैजिक से किशोर और सब्जी लादकर ले गए। घटना से स्वजन बेहाल, पुलिस कर रही जांच।

हमेशा की तरह, हमीरपुर शहर में आज सुबह का माहौल सामान्य था। ई-रिक्शा चालकों की आवाजाही, राहगीरों की चहल-पहल और दुकानों के खुलने का सिलसिला जारी था। इसी बीच, सदर कोतवाली के चंदौखी गांव निवासी कामता प्रसाद का 15 वर्षीय बेटा आशीष, जो मेहनत से ई-रिक्शा में ताज़ी हरी सब्जियां लादकर शहर के एसपी कार्यालय के सामने नगर पालिका गेट के पास बेचने आया था, एक ऐसी घटना का शिकार हो गया जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया।

कामता प्रसाद ने बताया कि उनका बेटा आशीष अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए शहर आया था। जैसे ही वह एसपी कार्यालय के पास पहुंचा, एक तेज गति से आ रही बाइक ने उसके ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस टक्कर के कुछ देर बाद, बाइक सवार ने अपने कुछ साथियों को फोन करके बुलाया। कुछ ही मिनटों में, एक मैजिक (मिनी ट्रक) लेकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसके मासूम बेटे आशीष को, साथ ही रिक्शे में लदी सारी सब्जियों को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो गए।

कामता प्रसाद ने बताया कि जब वह शाम को अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचा, तो उसे घटना की जानकारी खीरे की ठेलिया लगा रहे एक युवक ने दी। उस युवक ने बताया कि कैसे कुछ लोग उसके बेटे को जबरन उठाकर ले गए। सबसे भयावह बात तो यह है कि आरोपितों ने जाते-जाते कामता प्रसाद को धमकी भी दी कि वे उसके बेटे को 'ठीक कर देंगे'। यह धमकी सुनकर कामता प्रसाद का कलेजा काँप उठा और उसे आशंका है कि उसके बेटे के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए।

सरेशाम एसपी कार्यालय के बिलकुल सामने हुई इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है। यह सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को चुनौती देने जैसा था। जैसे ही कामता प्रसाद ने कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी, कोतवाली प्रभारी डीके मिश्रा तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, ताकि अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। फिलहाल, कई घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस को किशोर का कोई सुराग नहीं मिल सका है।

इस घटना से पीड़ित किशोर के स्वजन पूरी तरह से हतप्रभ और बेहाल हैं। उनका इकलौता सहारा, उनका बेटा, न जाने किन हाथों में है और किस हाल में है, यह सोचकर वे हर पल तड़प रहे हैं। पुलिस महकमे में भी इस घटना को लेकर अलर्टनेस है, क्योंकि यह एक हाई-प्रोफाइल इलाके में, दिनदहाड़े हुई घटना है। यह घटना आमजन में भी भय का माहौल पैदा कर रही है।

इस संबंध में प्रभारी कोतवाल डीके मिश्रा से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द किशोर को सकुशल बरामद करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वह पुलिस को अवश्य बताए। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहर की सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, खासकर बच्चों के लिए।





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