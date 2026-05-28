एसी ऑन करने से पहले कुछ छोटी की ट्रिक्स आजमाने से कमरा तेजी से ठंडा हो सकता है और बिजली की भी बचत हो सकती है, वैज्ञानिकों के अनुसार एसी की कूलिंग को धीमा करने वाले कई कारण होते हैं

एसी ऑन करने से पहले आजमाएं ये छोटी की ट्रिक , कमरा तेजी से होगा ठंडा, बिजली की भी होगी बचत, वैज्ञानिकों के अनुसार एसी की कूलिंग को धीमा कर ने वाले कई कारण होते हैं, जिनमें कमरे के अंदर जमा गर्म हवा, दीवारों की गर्मी, बंद वातावरण और खराब एयर फ्लो शामिल हैं, एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करने और कमरे की कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखने से कूलिंग बेहतर हो सकती है, विशेषज्ञ बताते हैं कि एसी चालू करने से पहले कुछ मिनटों के लिए सीलिंग फैन चला देना और कमरे की खिड़कियां या दरवाजे थोड़ी देर खोल देना एसी की परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है, एयर फिल्टर की सफाई भी एसी की परफॉर्मेंस में बड़ी भूमिका निभाती है, एसी के अंदर लगा फिल्टर हवा में मौजूद धूल और छोटे कणों को रोकने का काम करता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें धूल जमने लगती है, इसलिए हर दो हफ्ते में फिल्टर साफ करना जरूरी होता है, ताकि एयर फ्लो बेहतर हो सके, एसी की आउटडोर यूनिट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह यूनिट कमरे की गर्मी को बाहर निकालने का काम करती है, अगर इसके आसपास धूल, पत्तियां या कचरा जमा हो जाए तो गर्म हवा बाहर निकलने में दिक्कत होती है, इससे एसी का कंप्रेसर ज्यादा दबाव में काम करता है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है, साथ ही समय-समय पर गैस लेवल की जांच भी जरूरी होती है, क्योंकि गैस कम होने पर एसी पर्याप्त ठंडक नहीं दे पाता, कमरे की सेटिंग भी कूलिंग पर सीधा असर डालती है, कई लोग बहुत जल्दी ठंडक पाने के लिए एसी को 16 या 18 डिग्री पर चला देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान सबसे संतुलित माना जाता है, इस तापमान पर एसी कम बिजली खर्च करता है और शरीर को भी आरामदायक ठंडक मिलती है, यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है, इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है, ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होग.

एसी ऑन करने से पहले आजमाएं ये छोटी की ट्रिक, कमरा तेजी से होगा ठंडा, बिजली की भी होगी बचत, वैज्ञानिकों के अनुसार एसी की कूलिंग को धीमा करने वाले कई कारण होते हैं, जिनमें कमरे के अंदर जमा गर्म हवा, दीवारों की गर्मी, बंद वातावरण और खराब एयर फ्लो शामिल हैं, एसी का सही तरीके से इस्तेमाल करने और कमरे की कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखने से कूलिंग बेहतर हो सकती है, विशेषज्ञ बताते हैं कि एसी चालू करने से पहले कुछ मिनटों के लिए सीलिंग फैन चला देना और कमरे की खिड़कियां या दरवाजे थोड़ी देर खोल देना एसी की परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है, एयर फिल्टर की सफाई भी एसी की परफॉर्मेंस में बड़ी भूमिका निभाती है, एसी के अंदर लगा फिल्टर हवा में मौजूद धूल और छोटे कणों को रोकने का काम करता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इसमें धूल जमने लगती है, इसलिए हर दो हफ्ते में फिल्टर साफ करना जरूरी होता है, ताकि एयर फ्लो बेहतर हो सके, एसी की आउटडोर यूनिट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह यूनिट कमरे की गर्मी को बाहर निकालने का काम करती है, अगर इसके आसपास धूल, पत्तियां या कचरा जमा हो जाए तो गर्म हवा बाहर निकलने में दिक्कत होती है, इससे एसी का कंप्रेसर ज्यादा दबाव में काम करता है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है, साथ ही समय-समय पर गैस लेवल की जांच भी जरूरी होती है, क्योंकि गैस कम होने पर एसी पर्याप्त ठंडक नहीं दे पाता, कमरे की सेटिंग भी कूलिंग पर सीधा असर डालती है, कई लोग बहुत जल्दी ठंडक पाने के लिए एसी को 16 या 18 डिग्री पर चला देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान सबसे संतुलित माना जाता है, इस तापमान पर एसी कम बिजली खर्च करता है और शरीर को भी आरामदायक ठंडक मिलती है, यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है, इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है, ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होग





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