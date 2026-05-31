एसी से लगी आग: चेतावनी संकेत पहचानकर जोखिम से बचें

दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रों में एसी की आग की घटनाएँ और उनके पूर्वाभास संकेत पर ध्यान
दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों में एसी की आग की घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं के बीच, हाल ही में दिल्ली में दो अलग अलग दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें प्रभावित घरों में रहने वाले लोगों की जान तक जा चुकी है। एसी का उपयोग गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों द्वारा किया जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश एसी में लगी आग के कारण कई घर पूरी तरह से खाक हो उठे हैं। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, एसी में आग लगने से पहले कुछ खास चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं। यदि इन संकेतों को नज़रअंदाज़ किया जाए तो यह जानलें वाला जोखिम पैदा कर सकता है। उन संकेतों में सबसे पहले जलने की गंध तथा अचानक बिजली के जलने की आवाज़ शामिल है। जब एसी या उसके स्विच बोर्ड में यह गंध उठती है तो तुरंत ही आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा, AC यूनिट से अचानक चटकने या बजिंग की ध्वनि आने पर भी ढेरों चेतावनियाँ मिलती हैं; यह ध्वनि अक्सर प्लास्टिक या तारों के गरम होने पर निकलती है। ऐसे में तुरंत ही एसी का प्लग निकाल दे और बिजली बंद कर दें। एक और अनूठा चेतावनी संकेत यह है कि एसी की यूनिट पर अचानक बर्फ जमना शुरू हो जाए। यह भी आग लगने से पहले का एक विशिष्ट पूर्वाभास होता है। जब यह घटना दिखाई दे, तो तत्काल एसी को बंद कर दे और किसी पेशेवर मेकैनिक से जांच करवा ले। एसी की यह सभी लक्षण संकेत यह हैं कि किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इन घटनाओं के चलते न केवल परिवारों को शारीरिक आघात पहुँचा है, बल्कि आर्थिक तोषण भी झेलना पड़ा है। एसी की सफाई और रख-रखाव के महत्व को इस महामारी में और भी स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है। अधिकतर मामलों में, साफ होने वाली एसी और समय पर निरीक्षण के द्वारा आग के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसलिए घरों के मालिकों को एसी की रख-रखाव और सुरक्षा के नियमों पर विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है। एक बार एसी की पाइपलाइन की जाँच, फ़िल्टर बदलना, विद्युत् कनेक्शन का रख-रखाव और मोटर के तापमान का निरीक्षण कर ही घरों को सीधी गर्मी के साथ-साथ एसी द्वारा पैदा होने वाली संभावित अग्नि जोखिम से भी बचाया जा सकता है। सवाल यह उठता है कि एसी की और भी कौन सी फ़र्माटियाँ हैं?
इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि एसी का इंटलेक्ट कस्टमर के लिए सरल है, परंन्तु सही रख-रखाव न होने के कारण यह खतरे का स्रोत बन सकता है। इसलिए आवस्यक है कि जनता हमेशा एसी के रख-रखाव के लिए समय दें और किसी भी लक्षण को गंभीरता से लें।
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