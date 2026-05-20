एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने नरेन्द्र मोदी को उत्तरी यूरोपीय देश का दौरा करने के लिए प्रेरित किया

एस्ट्रोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने कहा कि अगर पीएम नरेन्द्र मोदी उत्तरी यूरोपीय देश एस्टोनिया का दौरा करते हैं तो उन्हें आनंद होगा और भारत यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में भागीदार बन सकता है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है।

एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने नरेन्द्र मोदी का उत्तरी यूरोपीय देश के दौरे पर आमंत्रित किया और इसमें बहुत खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में भागीदार बन सकता है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। रक्षा उद्योग, आइटी या एआइ समाधान, एस्टोनिया निवेश के लिए सही जगह है। उसी समय, हमारी ई-रेजिडेंसी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां और लोग निवासी बन सकते हैं और हमारे शानदार स्टार्टअप माहौल का हिस्सा बन सकते हैं। भारत एस्टोनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। राष्ट्रपति अलार कारिस फरवरी में एआई शिखर सम्मेलन के लिए भारत में थे.

एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने नरेन्द्र मोदी का उत्तरी यूरोपीय देश के दौरे पर आमंत्रित किया और इसमें बहुत खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में भागीदार बन सकता है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। रक्षा उद्योग, आइटी या एआइ समाधान, एस्टोनिया निवेश के लिए सही जगह है। उसी समय, हमारी ई-रेजिडेंसी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां और लोग निवासी बन सकते हैं और हमारे शानदार स्टार्टअप माहौल का हिस्सा बन सकते हैं। भारत एस्टोनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। राष्ट्रपति अलार कारिस फरवरी में एआई शिखर सम्मेलन के लिए भारत में थे





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