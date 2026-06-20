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ऐनी हैथवे तीसरी बार मां बनने जा रही हैं

बॉलीवुड News

ऐनी हैथवे तीसरी बार मां बनने जा रही हैं
ऐनी हैथवेएडम शुल्मनतीसरी बार मां
📆20-06-2026 05:38:00
📰Dainik Jagran
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📊News: 49% · Publisher: 53%

हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हैथवे ने अपने पति एडम शुल्मन के साथ अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेबी बंप की तस्वीर शेयर करके यह खुशी की खबर दी। हैथवे ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह व्हाइट कलर की ढीली-ढाली ड्रेस पहने हुए हैं और बैकग्राउंड में बारबरा लुईस का गाना 'बेबी आई एम योर्स' बज रहा है।

हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हैथवे ने अपने पति एडम शुल्मन के साथ अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेबी बंप की तस्वीर शेयर करके यह खुशी की खबर दी। हैथवे ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह व्हाइट कलर की ढीली-ढाली ड्रेस पहने हुए हैं और बैकग्राउंड में बारबरा लुईस का गाना 'बेबी आई एम योर्स' बज रहा है। जैसे ही वह फ्रेम में आईं, उन्होंने अपने पेट से हाथ हटाकर अपना बढ़ता हुआ बेबी बंप दिखाया और फिर मुस्कुराते हुए कैमरे से दूर चली गईं। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'x बेबी, आई एम योर्स x'। हैथवे और शुल्मन, जिनकी शादी 2012 में हुई थी, के दो बेटे हैं- जोनाथन (10 साल) और जैक (6 साल)। यह घोषणा तब की गई है जब कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस की छुट्टियों के दौरान बेबी बंप के साथ तस्वीरें सामने आई थीं। हैथवे अगली बार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में नजर आएंगी, जो 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इसके बाद वह माइकल शोवाल्टर द्वारा कोलीन हूवर की किताब 'वेरिटी' पर आधारित फिल्म में दिखेंगी, जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। इस साल की शुरुआत में, वह 'मदर मैरी' में नजर आईं और 'द डेविल वेयर्स प्राडा 2' के लिए एंडी सैक्स के किरदार में भी लौटीं, जिसमें वह ओरिजिनल कास्ट में शामिल मेरिल स्ट्रीप, स्टेनली टुकी और एमिली ब्लंट के साथ फिर से जुड़ीं। आने वाली फिल्मों के अलावा, हैथवे के पास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनमें इवान मैकग्रेगर के साथ साइ-फाई थ्रिलर 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट', बेस्टसेलिंग नॉवेल 'यस्टरईयर' पर आधारित फिल्म और 'द प्रिंसेस डायरीज 3' शामिल हैं.

हॉलीवुड एक्ट्रेस ऐनी हैथवे ने अपने पति एडम शुल्मन के साथ अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेबी बंप की तस्वीर शेयर करके यह खुशी की खबर दी। हैथवे ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह व्हाइट कलर की ढीली-ढाली ड्रेस पहने हुए हैं और बैकग्राउंड में बारबरा लुईस का गाना 'बेबी आई एम योर्स' बज रहा है। जैसे ही वह फ्रेम में आईं, उन्होंने अपने पेट से हाथ हटाकर अपना बढ़ता हुआ बेबी बंप दिखाया और फिर मुस्कुराते हुए कैमरे से दूर चली गईं। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'x बेबी, आई एम योर्स x'। हैथवे और शुल्मन, जिनकी शादी 2012 में हुई थी, के दो बेटे हैं- जोनाथन (10 साल) और जैक (6 साल)। यह घोषणा तब की गई है जब कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस की छुट्टियों के दौरान बेबी बंप के साथ तस्वीरें सामने आई थीं। हैथवे अगली बार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में नजर आएंगी, जो 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इसके बाद वह माइकल शोवाल्टर द्वारा कोलीन हूवर की किताब 'वेरिटी' पर आधारित फिल्म में दिखेंगी, जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। इस साल की शुरुआत में, वह 'मदर मैरी' में नजर आईं और 'द डेविल वेयर्स प्राडा 2' के लिए एंडी सैक्स के किरदार में भी लौटीं, जिसमें वह ओरिजिनल कास्ट में शामिल मेरिल स्ट्रीप, स्टेनली टुकी और एमिली ब्लंट के साथ फिर से जुड़ीं। आने वाली फिल्मों के अलावा, हैथवे के पास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनमें इवान मैकग्रेगर के साथ साइ-फाई थ्रिलर 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट', बेस्टसेलिंग नॉवेल 'यस्टरईयर' पर आधारित फिल्म और 'द प्रिंसेस डायरीज 3' शामिल हैं

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ऐनी हैथवे एडम शुल्मन तीसरी बार मां बेबी बंप हॉलीवुड एक्ट्रेस

 

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