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ऐपल ने अपनी न्यू आईफोन सीरीज़ की लॉन्चिंगaryawanा की घोषणा की

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ऐपल ने अपनी न्यू आईफोन सीरीज़ की लॉन्चिंगaryawanा की घोषणा की
ऐपलआईफोनन्यू आईफोन सीरीज़
📆25-05-2026 07:57:00
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ऐपल इस साल सितंबर में अपनी न्यू आईफोन सीरीज को लॉन्च करेगी। कंपनी पिछले साल ही आईपोन 17 से आईपोन 17 प्रो की जगह ले गई थी, माने जा रहे हैं, इस साल भी ऐसे ही होने की कोई कारण नहीं है। आईफोन 18 और 18 प्रो लॉन्च होने वाले हैं, जिनके साथ कई अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का मिलान किया जाएगा।

ऐपल इस साल सितंबर में अपनी न्यू आईफोन सीरीज को लॉन्च करेगी कंपनी पिछले साल ही आईपोन 17 से आईपोन 17 प्रो की जगह ले गई थी, माने जा रहे हैं, इस साल भी ऐसे ही होने की कोई कारण नहीं है। कंपनी हर साल सितंबर में अपनी न्यू फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करती है, जिसमें नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का मिलान दर्ज किया जाता है। इस साल आईपोन 18 और 18 प्रो लॉन्च होने वाले हैं, जिनके साथ कई अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का मिलान किया जाएगा। आईफोन में कई बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में जानने के लिए आइए पहले उनके बारे में बात करते हैं.

ऐपल इस साल सितंबर में अपनी न्यू आईफोन सीरीज को लॉन्च करेगी कंपनी पिछले साल ही आईपोन 17 से आईपोन 17 प्रो की जगह ले गई थी, माने जा रहे हैं, इस साल भी ऐसे ही होने की कोई कारण नहीं है। कंपनी हर साल सितंबर में अपनी न्यू फ्लैगशिप सीरीज को लॉन्च करती है, जिसमें नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का मिलान दर्ज किया जाता है। इस साल आईपोन 18 और 18 प्रो लॉन्च होने वाले हैं, जिनके साथ कई अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का मिलान किया जाएगा। आईफोन में कई बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में जानने के लिए आइए पहले उनके बारे में बात करते हैं

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