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ऐश्वर्या राय बच्चन का कान फिल्म फेस्टिवल में जादुई अंदाज: 1500 घंटों की मेहनत से तैयार हुआ अंतरिक्ष प्रेरित ब्लू गाउन

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ऐश्वर्या राय बच्चन का कान फिल्म फेस्टिवल में जादुई अंदाज: 1500 घंटों की मेहनत से तैयार हुआ अंतरिक्ष प्रेरित ब्लू गाउन
ऐश्वर्या रायकान फिल्म फेस्टिवलअमित अग्रवाल
📆23-05-2026 06:25:00
📰Amar Ujala
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📊News: 79% · Publisher: 51%

कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नीले गाउन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा तैयार इस ड्रेस की बारीकियां और प्रेरणा जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

कान फिल्म फेस्टिवल हमेशा से ही दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमाई आयोजनों में से एक रहा है, जहाँ दुनिया भर के दिग्गज कलाकार अपनी कला और फैशन का प्रदर्शन करते हैं। इस साल भी भारतीय सिनेमा की गौरव और वैश्विक पहचान ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर रेड कारपेट पर अपनी उपस्थिति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐश्वर्या का फैशन सेंस हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग और बेहद जादुई था। जब वह नीले रंग के एक शानदार गाउन में नजर आईं, तो उनकी खूबसूरती और उस ड्रेस की भव्यता ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक, हर जगह सिर्फ ऐश्वर्या के इस लुक की बातें हो रही हैं। फैशन क्रिटिक्स ने उनके इस चयन की जमकर सराहना की है और इसे एक मास्टरपीस बताया है। इस अद्भुत गाउन की सबसे खास बात इसकी बनावट और इसे बनाने में लगी मेहनत है। इस ड्रेस को मशहूर फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल ने विशेष रूप से तैयार किया था। डिजाइनर ने अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से इस ड्रेस की बारीकियों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस गाउन को पूरी तरह तैयार करने में कारीगरों को लगभग 1500 घंटों से अधिक का समय लगा। यह केवल एक ड्रेस नहीं बल्कि कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस गाउन में हजारों की संख्या में सूक्ष्म क्रिस्टल्स का उपयोग किया गया है, जिन्हें बहुत ही सावधानी और कुशलता के साथ जालीदार बनावटों के अंदर पिरोया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में स्टाइलिस्ट मोहित राय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने ऐश्वर्या के व्यक्तित्व के अनुरूप इस लुक को अंतिम रूप दिया। यदि इस ड्रेस की प्रेरणा की बात की जाए, तो यह बेहद दिलचस्प है। डिजाइनर अमित अग्रवाल ने बताया कि इस गाउन का डिजाइन अंतरिक्ष यानी स्पेस से प्रेरित है। गाउन का गहरा नीला रंग और उसकी चमक ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों और सितारों की रोशनी का आभास कराती है। जब ऐश्वर्या इस ड्रेस को पहनकर चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ चल रहा हो। यह डिजाइन न केवल आधुनिकता को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे फैशन के जरिए विज्ञान और प्रकृति की सुंदरता को जोड़ा जा सकता है। यह ड्रेस इस बात का प्रमाण है कि जब रचनात्मकता और कठिन परिश्रम मिलते हैं, तो परिणाम कितना शानदार होता है। ब्लू गाउन के अलावा ऐश्वर्या का एक और लुक भी चर्चा में रहा, जिसमें वह हल्के गुलाबी रंग के गाउन में बेहद शालीन और सुंदर नजर आईं। हालांकि, इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट उनकी बेटी आराध्या बच्चन की मौजूदगी रही। आराध्या ने लाल रंग का एक खूबसूरत गाउन पहना था, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। आराध्या का रेड कारपेट पर अपनी मां के साथ दिखना एक भावनात्मक पल था और उनके आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। इंटरनेट पर आराध्या के लुक की जमकर तारीफ हो रही है और लोग उन्हें आने वाले समय की फैशन आइकन मान रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने वर्षों से कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हर बार उन्होंने भारतीय संस्कृति और वैश्विक फैशन के बीच एक सेतु का काम किया है। अमित अग्रवाल जैसे डिजाइनरों के काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि भारतीय कारीगरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। 1500 घंटों की मेहनत और अंतरिक्ष जैसी सोच ने इस बार के कान फेस्टिवल को और भी यादगार बना दिया है। फैशन की दुनिया में यह लुक लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

कान फिल्म फेस्टिवल हमेशा से ही दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमाई आयोजनों में से एक रहा है, जहाँ दुनिया भर के दिग्गज कलाकार अपनी कला और फैशन का प्रदर्शन करते हैं। इस साल भी भारतीय सिनेमा की गौरव और वैश्विक पहचान ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर रेड कारपेट पर अपनी उपस्थिति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐश्वर्या का फैशन सेंस हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग और बेहद जादुई था। जब वह नीले रंग के एक शानदार गाउन में नजर आईं, तो उनकी खूबसूरती और उस ड्रेस की भव्यता ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक, हर जगह सिर्फ ऐश्वर्या के इस लुक की बातें हो रही हैं। फैशन क्रिटिक्स ने उनके इस चयन की जमकर सराहना की है और इसे एक मास्टरपीस बताया है। इस अद्भुत गाउन की सबसे खास बात इसकी बनावट और इसे बनाने में लगी मेहनत है। इस ड्रेस को मशहूर फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल ने विशेष रूप से तैयार किया था। डिजाइनर ने अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से इस ड्रेस की बारीकियों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस गाउन को पूरी तरह तैयार करने में कारीगरों को लगभग 1500 घंटों से अधिक का समय लगा। यह केवल एक ड्रेस नहीं बल्कि कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस गाउन में हजारों की संख्या में सूक्ष्म क्रिस्टल्स का उपयोग किया गया है, जिन्हें बहुत ही सावधानी और कुशलता के साथ जालीदार बनावटों के अंदर पिरोया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में स्टाइलिस्ट मोहित राय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने ऐश्वर्या के व्यक्तित्व के अनुरूप इस लुक को अंतिम रूप दिया। यदि इस ड्रेस की प्रेरणा की बात की जाए, तो यह बेहद दिलचस्प है। डिजाइनर अमित अग्रवाल ने बताया कि इस गाउन का डिजाइन अंतरिक्ष यानी स्पेस से प्रेरित है। गाउन का गहरा नीला रंग और उसकी चमक ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों और सितारों की रोशनी का आभास कराती है। जब ऐश्वर्या इस ड्रेस को पहनकर चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ चल रहा हो। यह डिजाइन न केवल आधुनिकता को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे फैशन के जरिए विज्ञान और प्रकृति की सुंदरता को जोड़ा जा सकता है। यह ड्रेस इस बात का प्रमाण है कि जब रचनात्मकता और कठिन परिश्रम मिलते हैं, तो परिणाम कितना शानदार होता है। ब्लू गाउन के अलावा ऐश्वर्या का एक और लुक भी चर्चा में रहा, जिसमें वह हल्के गुलाबी रंग के गाउन में बेहद शालीन और सुंदर नजर आईं। हालांकि, इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट उनकी बेटी आराध्या बच्चन की मौजूदगी रही। आराध्या ने लाल रंग का एक खूबसूरत गाउन पहना था, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। आराध्या का रेड कारपेट पर अपनी मां के साथ दिखना एक भावनात्मक पल था और उनके आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। इंटरनेट पर आराध्या के लुक की जमकर तारीफ हो रही है और लोग उन्हें आने वाले समय की फैशन आइकन मान रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने वर्षों से कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हर बार उन्होंने भारतीय संस्कृति और वैश्विक फैशन के बीच एक सेतु का काम किया है। अमित अग्रवाल जैसे डिजाइनरों के काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि भारतीय कारीगरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। 1500 घंटों की मेहनत और अंतरिक्ष जैसी सोच ने इस बार के कान फेस्टिवल को और भी यादगार बना दिया है। फैशन की दुनिया में यह लुक लंबे समय तक याद रखा जाएगा

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ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल अमित अग्रवाल फैशन रेड कारपेट

 

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