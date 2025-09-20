ऐश्वर्या राय को फिल्मों से निकाले जाने की असली वजह

ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड में अपने करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर सलमान खान के साथ उनके रिश्ते के बाद। कई फिल्मों से बाहर किए जाने का कारण, शाहरुख खान के साथ उनके संबंधों का प्रभाव और रानी मुखर्जी के प्रतिस्थापन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

आखिरी अपडेट: सितंबर 20, 2025, 05:48 PM IST ऐश्वर्या राय को कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया था।

सितारों के बीच रिश्ते और टकराव की कहानियां अधिक चर्चा में रहती हैं। सलमान खान के साथ उनके रिश्ते के टूटने के बाद, ऐश्वर्या राय को कई फिल्मों से हटा दिया गया। उन्होंने सिमी ग्रेवाल के कार्यक्रम में कहा कि उन्हें उनके साथ संबंधों के कारण कई फिल्मों से हटा दिया गया था। बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने कहा, 'एक समय ऐसा था जब मुझे लगातार कई फिल्मों से हटा दिया गया था। उस फिल्म में उस दौर के सुपरस्टार थे। मुझे कोई कारण बताए बिना, मुझे बदल दिया गया।' सिमी ग्रेवाल के कार्यक्रम में, ऐश्वर्या ने संकेत दिया कि उन्हें शाहरुख खान के कारण फिल्मों से हटा दिया गया था। ऐश ने कहा, 'मुझे फिल्मों से इसलिए हटाया गया ताकि पुरुष अभिनेताओं के बीच संबंध खराब न हों।' ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान के साथ रिश्ते के टूटने के बाद, शाहरुख खान पूर्व विश्व सुंदरी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि इससे सलमान के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। 'मैं इस तरह से एक बच्चे की इच्छा पूरी करती हूँ', लिंग बदलने के बाद एक अजीब इच्छा रखने वाली सुंदरी! ऐश्वर्या राय ने पहले चलते चलते और वीर-ज़ारा में साइन किया था। चलते चलते में, उन्हें शाहरुख खान के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया था और उन्होंने पहले ही फिल्म की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान ने साफ तौर पर कहा था कि वह ऐश्वर्या राय के साथ अभिनय नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद, उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और रानी मुखर्जी को चुना गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस बीच, पूर्व विश्व सुंदरी को वीर-ज़ारा फिल्म से भी हटा दिया गया। सिमी ग्रेवाल के कार्यक्रम में ऐश्वर्या ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आया कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे रातोंरात बताया गया कि मैं अब फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, मुझे कभी समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी या यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं रात भर रोती रही और वो दिन अविश्वसनीय रूप से दुखद थे। ' 2025 से, दीपा ए. ज़ी कन्नड़ डिजिटल मीडिया में एक पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं। वह मनोरंजन, व्यवसाय, जीवनशैली, वायरल ट्रेंड और स्वास्थ्य सहित कई खंडों में पाठकों को समाचार प्रदान करती हैं। सटीक जानकारी और पाठकों को आकर्षित करने की शैली उनकी लेखन की विशेषता है। वर्किंग ऑवर्स सिलेंडर प्राइस मधुमेह को जड़ से खत्म कर देगा यह मीठा लाल फल..साल में एक बार खाओ ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा! शनिवार सुबह काम पर जाने से पहले इस हनुमान मंत्र का जाप करें! सभी काम पूरे हो जाएंगे PMSBY: मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार की शानदार योजना! केवल 20 रुपये खर्च करके 2 लाख का बीमा मिलेगा। ट्रम्प वीज़ा बम! शुल्क वृद्धि से भारतीयों के लिए संकट, आईटी व्यवसायी अनिश्चित स्थिति में हैं





ऐश्वर्या राय शाहरुख खान सलमान खान बॉलीवुड सिमी ग्रेवाल

