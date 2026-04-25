ऑक्टोपस को मेटिंग के लिए आंखों की जरूरत नहीं, स्पर्श से पहचानते हैं साथी

एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ऑक्टोपस आंखों का उपयोग किए बिना, केवल स्पर्श के माध्यम से अपने साथी को पहचान सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। उनकी भुजाओं में मौजूद संवेदी कोशिकाएं और एक विशेष रिसेप्टर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मशहूर विज्ञान पत्रिका 'साइंस' में प्रकाशित एक रिसर्च में एक अद्भुत खुलासा हुआ है: ऑक्टोपस को प्रजनन के लिए आंखों या देखने की आवश्यकता नहीं होती। वे एक विशेष स्पर्श -आधारित स्वाद प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक प्रयोग में, एक नर और मादा ऑक्टोपस को एक अंधेरे टैंक में एक अवरोधक द्वारा अलग रखा गया था, फिर भी नर ऑक्टोपस ने एक छोटे से छेद के माध्यम से अपना हाथ बढ़ाया और मादा को ढूंढ लिया। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को देखा तक नहीं, फिर भी नर ने मादा की सही जगह का पता लगा लिया और मेटिंग शुरू कर दी। अध्ययन के प्रमुख लेखक पाब्लो विलर का कहना है कि यह अवरोधक के पार मेटिंग की क्षमता, यह साबित करने का सबसे सरल और स्पष्ट प्रमाण था कि वे बिना शारीरिक संपर्क के, केवल रासायनिक संकेत ों को महसूस करके एक-दूसरे को पहचान सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ऑक्टोपस की भुजाएं स्वयं महसूस करती हैं और निर्णय लेती हैं। ऑक्टोपस की शारीरिक संरचना अत्यंत अद्भुत और जटिल होती है। उसकी प्रत्येक भुजा पर मौजूद सक्शन कप में लगभग 10,000 संवेदी कोशिकाएं होती हैं। सबसे खास बात यह है कि ऑक्टोपस के शरीर में पाए जाने वाले लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स उसके मस्तिष्क में केंद्रित होने के बजाय उसकी आठों भुजाओं में फैले होते हैं। इसी कारण से उसकी प्रत्येक भुजा काफी हद तक स्वतंत्र रूप से अपने आस-पास के माहौल को महसूस कर सकती है और अपने आप निर्णय ले सकती है। नर ऑक्टोपस के पास प्रजनन के लिए एक विशेष भुजा होती है, जिसे 'हेक्टोकोटाइलस' कहा जाता है। मेटिंग के दौरान, यह विशेष हाथ शुक्राणु के पैकेट को मादा के शरीर के सही हिस्से में बहुत ही सटीकता के साथ पहुंचाता है। यही हाथ मादा द्वारा छोड़े गए रासायनिक संकेत ों को महसूस करने का काम भी करता है। पहले यह किसी को नहीं पता था कि यह भुजा एक संवेदी अंग भी है। यह वही तंत्र है जिसके जरिए ऑक्टोपस अपने साथी को पहचानते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। यह खोज एक अनपेक्षित अवलोकन से शुरू हुई। शोधकर्ताओं ने देखा कि नर ऑक्टोपस के प्रजनन वाले हाथ पर भी सामान्य हाथों की तरह ही बहुत सारे संवेदी रिसेप्टर्स मौजूद थे। यह बात हैरान करने वाली थी क्योंकि नर आमतौर पर इस हाथ का उपयोग अपने आस-पास की चीजों को टटोलने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसे अपने शरीर के करीब मोड़कर सुरक्षित रखते हैं। यह हाथ आखिर क्या महसूस कर रहा है, यह समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई परीक्षणों का एक सेट तैयार किया। जब नर और मादा को अवरोधक से अलग रखा गया, तो नर ने लगातार छेद से हाथ डालकर मादा को ढूंढ लिया। इसके बाद, जब मादा की जगह 'प्रोजेस्टेरोन' से लिपटी हुई प्लास्टिक की ट्यूब रखी गई, तब भी नर ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया और मेटिंग की कोशिश की। वहीं, बिना हार्मोन वाली ट्यूब के साथ उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने इस विशेष हाथ को ऑक्टोपस के शरीर से काटकर अलग कर दिया। शरीर से कटने के बाद भी वह हाथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के संपर्क में आते ही तेजी से हिलने लगा, मानो वह खुद किसी साथी की तलाश कर रहा हो। इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि चीजों को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने का काम सिर्फ ऑक्टोपस का दिमाग नहीं करता, बल्कि उसका हाथ सिग्नल पहचान कर उस पर काम कर सकता है। वैज्ञानिकों की टीम ने एक विशेष रिसेप्टर की पहचान की जिसे CRT1 कहा जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। यह हार्मोन इवोल्यूशन के दौरान कई जीवों में बना रहा है। अलग-अलग प्रजाति के ऑक्टोपस में ये रिसेप्टर्स समय के साथ थोड़े बदल गए हैं, जिससे संभवतः उन्हें अपनी ही प्रजाति के सही साथी को पहचानने में मदद मिलती है.

मशहूर विज्ञान पत्रिका 'साइंस' में प्रकाशित एक रिसर्च में एक अद्भुत खुलासा हुआ है: ऑक्टोपस को प्रजनन के लिए आंखों या देखने की आवश्यकता नहीं होती। वे एक विशेष स्पर्श-आधारित स्वाद प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक प्रयोग में, एक नर और मादा ऑक्टोपस को एक अंधेरे टैंक में एक अवरोधक द्वारा अलग रखा गया था, फिर भी नर ऑक्टोपस ने एक छोटे से छेद के माध्यम से अपना हाथ बढ़ाया और मादा को ढूंढ लिया। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को देखा तक नहीं, फिर भी नर ने मादा की सही जगह का पता लगा लिया और मेटिंग शुरू कर दी। अध्ययन के प्रमुख लेखक पाब्लो विलर का कहना है कि यह अवरोधक के पार मेटिंग की क्षमता, यह साबित करने का सबसे सरल और स्पष्ट प्रमाण था कि वे बिना शारीरिक संपर्क के, केवल रासायनिक संकेतों को महसूस करके एक-दूसरे को पहचान सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ऑक्टोपस की भुजाएं स्वयं महसूस करती हैं और निर्णय लेती हैं। ऑक्टोपस की शारीरिक संरचना अत्यंत अद्भुत और जटिल होती है। उसकी प्रत्येक भुजा पर मौजूद सक्शन कप में लगभग 10,000 संवेदी कोशिकाएं होती हैं। सबसे खास बात यह है कि ऑक्टोपस के शरीर में पाए जाने वाले लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स उसके मस्तिष्क में केंद्रित होने के बजाय उसकी आठों भुजाओं में फैले होते हैं। इसी कारण से उसकी प्रत्येक भुजा काफी हद तक स्वतंत्र रूप से अपने आस-पास के माहौल को महसूस कर सकती है और अपने आप निर्णय ले सकती है। नर ऑक्टोपस के पास प्रजनन के लिए एक विशेष भुजा होती है, जिसे 'हेक्टोकोटाइलस' कहा जाता है। मेटिंग के दौरान, यह विशेष हाथ शुक्राणु के पैकेट को मादा के शरीर के सही हिस्से में बहुत ही सटीकता के साथ पहुंचाता है। यही हाथ मादा द्वारा छोड़े गए रासायनिक संकेतों को महसूस करने का काम भी करता है। पहले यह किसी को नहीं पता था कि यह भुजा एक संवेदी अंग भी है। यह वही तंत्र है जिसके जरिए ऑक्टोपस अपने साथी को पहचानते हैं और प्रजनन की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। यह खोज एक अनपेक्षित अवलोकन से शुरू हुई। शोधकर्ताओं ने देखा कि नर ऑक्टोपस के प्रजनन वाले हाथ पर भी सामान्य हाथों की तरह ही बहुत सारे संवेदी रिसेप्टर्स मौजूद थे। यह बात हैरान करने वाली थी क्योंकि नर आमतौर पर इस हाथ का उपयोग अपने आस-पास की चीजों को टटोलने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसे अपने शरीर के करीब मोड़कर सुरक्षित रखते हैं। यह हाथ आखिर क्या महसूस कर रहा है, यह समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई परीक्षणों का एक सेट तैयार किया। जब नर और मादा को अवरोधक से अलग रखा गया, तो नर ने लगातार छेद से हाथ डालकर मादा को ढूंढ लिया। इसके बाद, जब मादा की जगह 'प्रोजेस्टेरोन' से लिपटी हुई प्लास्टिक की ट्यूब रखी गई, तब भी नर ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया और मेटिंग की कोशिश की। वहीं, बिना हार्मोन वाली ट्यूब के साथ उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने इस विशेष हाथ को ऑक्टोपस के शरीर से काटकर अलग कर दिया। शरीर से कटने के बाद भी वह हाथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के संपर्क में आते ही तेजी से हिलने लगा, मानो वह खुद किसी साथी की तलाश कर रहा हो। इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि चीजों को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने का काम सिर्फ ऑक्टोपस का दिमाग नहीं करता, बल्कि उसका हाथ सिग्नल पहचान कर उस पर काम कर सकता है। वैज्ञानिकों की टीम ने एक विशेष रिसेप्टर की पहचान की जिसे CRT1 कहा जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। यह हार्मोन इवोल्यूशन के दौरान कई जीवों में बना रहा है। अलग-अलग प्रजाति के ऑक्टोपस में ये रिसेप्टर्स समय के साथ थोड़े बदल गए हैं, जिससे संभवतः उन्हें अपनी ही प्रजाति के सही साथी को पहचानने में मदद मिलती है





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