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ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत के कारण आईआरएस अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या

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ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत के कारण आईआरएस अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या
अपराधहत्यादुष्कर्म
📆23-04-2026 03:38:00
📰Amar Ujala
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दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना में, ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत और कर्ज के बोझ तले दबे एक पूर्व नौकर ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी। जांच में आरोपी के दुष्कर्म और बदला लेने की भावना सामने आई है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक भारतीय राजस्व सेवा ( आईआरएस ) अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के पीछे ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत, कर्ज का बोझ और अपमान की टीस जैसे चौंकाने वाले कारण सामने आ रहे हैं। आरोपी, राहुल मीणा , जिसने पहले परिवार के साथ काम किया था, ने विश्वासघात करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहनता से पूछताछ जारी है। जांच में पता चला है कि राहुल लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त था, जिसके कारण वह भारी कर्ज में डूब गया था। उसने न केवल अपने पड़ोसियों से बल्कि आसपास के दुकानदारों से भी उधार लेना शुरू कर दिया था, और जब पैसे वापस करने का दबाव बढ़ा तो विवाद होने लगे। एक पड़ोसी से उसने लगभग डेढ़ लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसकी शिकायत अधिकारी तक पहुंची। आर्थिक तंगी के साथ-साथ राहुल का व्यवहार भी बदल गया था; वह दुकानदारों से बहस करता, भुगतान में देरी करता और लगातार तनाव में रहता था। लगभग डेढ़ महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह बदला लेने की भावना से ग्रस्त हो गया था। आरोपी को घर की दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि दंपती हर सुबह लगभग छह बजे जिम जाते हैं और घरेलू सहायकों के लिए घर की चाबी मुख्य दरवाजे के लेटर बॉक्स में रखी जाती है। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए वह बुधवार सुबह घर में घुस गया। पुलिस जांच के अनुसार, घर में घुसने के बाद उसने सो रही युवती पर हमला किया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी लगभग 41 मिनट तक घर के भीतर रहा। वारदात के बाद, जब वह बाहर निकला, तो इलाके में कार साफ करने वाले एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उससे बातचीत भी की। आरोपी ने सामान्य तरीके से जवाब दिया और वहां से चला गया। यह घटना दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल में हुई। युवती, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की थी और वर्तमान में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके माता-पिता जब जिम से लौटे, तो उन्होंने उसे फर्श पर अचेत पाया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में युवती के शरीर पर संघर्ष के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। उसके चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें थीं। पोस्टमार्टम के बाद दरिंदगी की पूरी हकीकत सामने आएगी। पुलिस ने बताया कि राहुल को पैसों में हेराफेरी के संदेह पर डेढ़ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, और माना जा रहा है कि उसने इसी का बदला लेने के लिए यह अपराध किया। सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई दिया, जिससे मामले का खुलासा हुआ। वारदात के बाद उसने घर से कीमती सामान भी चुरा लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने वारदात से एक दिन पहले अपने गांव में एक दोस्त की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था। अलवर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। यह घटना ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत और उसके गंभीर परिणामों, साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ों पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है.

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के पीछे ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत, कर्ज का बोझ और अपमान की टीस जैसे चौंकाने वाले कारण सामने आ रहे हैं। आरोपी, राहुल मीणा, जिसने पहले परिवार के साथ काम किया था, ने विश्वासघात करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहनता से पूछताछ जारी है। जांच में पता चला है कि राहुल लंबे समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त था, जिसके कारण वह भारी कर्ज में डूब गया था। उसने न केवल अपने पड़ोसियों से बल्कि आसपास के दुकानदारों से भी उधार लेना शुरू कर दिया था, और जब पैसे वापस करने का दबाव बढ़ा तो विवाद होने लगे। एक पड़ोसी से उसने लगभग डेढ़ लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसकी शिकायत अधिकारी तक पहुंची। आर्थिक तंगी के साथ-साथ राहुल का व्यवहार भी बदल गया था; वह दुकानदारों से बहस करता, भुगतान में देरी करता और लगातार तनाव में रहता था। लगभग डेढ़ महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह बदला लेने की भावना से ग्रस्त हो गया था। आरोपी को घर की दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि दंपती हर सुबह लगभग छह बजे जिम जाते हैं और घरेलू सहायकों के लिए घर की चाबी मुख्य दरवाजे के लेटर बॉक्स में रखी जाती है। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए वह बुधवार सुबह घर में घुस गया। पुलिस जांच के अनुसार, घर में घुसने के बाद उसने सो रही युवती पर हमला किया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी लगभग 41 मिनट तक घर के भीतर रहा। वारदात के बाद, जब वह बाहर निकला, तो इलाके में कार साफ करने वाले एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उससे बातचीत भी की। आरोपी ने सामान्य तरीके से जवाब दिया और वहां से चला गया। यह घटना दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल में हुई। युवती, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की थी और वर्तमान में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके माता-पिता जब जिम से लौटे, तो उन्होंने उसे फर्श पर अचेत पाया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में युवती के शरीर पर संघर्ष के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। उसके चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें थीं। पोस्टमार्टम के बाद दरिंदगी की पूरी हकीकत सामने आएगी। पुलिस ने बताया कि राहुल को पैसों में हेराफेरी के संदेह पर डेढ़ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, और माना जा रहा है कि उसने इसी का बदला लेने के लिए यह अपराध किया। सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई दिया, जिससे मामले का खुलासा हुआ। वारदात के बाद उसने घर से कीमती सामान भी चुरा लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने वारदात से एक दिन पहले अपने गांव में एक दोस्त की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया था। अलवर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। यह घटना ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत और उसके गंभीर परिणामों, साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है

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