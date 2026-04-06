ऑपरेशन ईगल क्लॉ: अमेरिका का ईरान में नाकाम रेस्क्यू मिशन

यह लेख 1980 में ईरान में अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ईगल क्लॉ और हाल ही में ईरान में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के प्रयास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें ऑपरेशन की विफलता, संभावित कारण और दोनों घटनाओं के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला गया है।

ऑपरेशन ईगल क्लॉ : अमेरिका का वो रेस्क्यू मिशन जो ईरान में बुरी तरह नाकाम रहा था। 24 अप्रैल, 1980 को ईरान में बंधकों को छुड़ाने के प्रयास में अरब सागर में विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज़ पर तैनात नौसेना के आरएच-53डी सी स्टैलियन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था (सांकेतिक तस्वीर)।\ ईरान में एक अमेरिकी फ़ाइटर जेट के मार गिराए जाने के बाद लापता क्रू सदस्य को अमेरिकी सेना ने एक जटिल ऑपरेशन में बचाने की कोशिश की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक़ इस मिशन में अमेरिकी सेना के स्पेशल फ़ोर्सेज़ के कई अमेरिकी

लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया कि अमेरिकी एयर फ़ोर्स के एक अफ़सर को अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फ़ोर्सेज़ ने बचा लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमने ईरान के पहाड़ों के काफ़ी अंदर से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर एफ़-15 क्रू सदस्य को बचा लिया।' लापता एयरमैन को तलाशने के लिए अमेरिकी और ईरानी सैन्य बलों के बीच सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की दो दिनों तक होड़ लगी रही। दक्षिणी ईरान के ऊपर उड़ रहे एक एफ़-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। इस विमान में एक वेपन्स सिस्टम्स ऑफ़िसर और एक पायलट सवार थे। इस एफ़-15ई स्ट्राइक ईगल में सवार अमेरिकी सेना के ये दोनों अधिकारी विमान से इजेक्ट करने में कामयाब रहे। पायलट को उसी दिन बचा लिया गया था, लेकिन दूसरा क्रू सदस्य लापता था। ईरान ने इस क्रू मेंबर को ज़िंदा पकड़ने के लिए 66 हज़ार डॉलर (क़रीब 62 लाख रुपये) का इनाम भी घोषित किया था।\5 अप्रैल, 2026 को ईरान में एक अज्ञात स्थान की जारी की गई एक तस्वीर में ईरानी अधिकारियों के अनुसार, एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दे रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुए एफ़-15ई विमान के लापता अमेरिकी पायलट को बचाने के मिशन में शामिल था। क्रू मेंबर को तो बचा लिया गया लेकिन इसमें अमेरिकी सेना को सैन्य उपकरणों के मामले में भारी क्षति उठानी पड़ी। ईरान की सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के दो सी-130 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए गए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अहम माना गया, क्योंकि इस्लामी क्रांति के दौर में ईरान में अमेरिकी नागरिकों के बंधक बनाए जाने का एक इतिहास रहा है। साल 1980 में अमेरिका ने तेहरान में अपने दूतावास में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, हालांकि इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। नवंबर 1979 में हज़ारों की भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया था। फरवरी 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के दौरान रज़ा शाह पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया था और आयतुल्लाह ख़ुमैनी के नेतृत्व में धार्मिक निज़ाम ने सत्ता संभाली। रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ ईरान में काफ़ी ग़ुस्सा था क्योंकि वह अमेरिका के सहयोगी थे और उसकी मदद से ही ईरान की गद्दी पर बैठे थे। मार्च तक अमेरिका ने तेहरान स्थित अपने दूतावास और कुछ कॉर्पोरेट दफ़्तरों में न्यूनतम स्टाफ़ को छोड़कर ज़्यादातर अमेरिकियों को देश से बाहर निकाल लिया था। इस्लामी क्रांति के बाद से कई सप्ताह के दौरान अमेरिका ने अपने 54,000 सैनिकों और नागरिकों को ईरान से बाहर निकाला था। निर्वासित ईरान के शाह को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 22 अक्तूबर, 1979 को कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका आने की अनुमति दे दी, इससे अमेरिका के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा और भड़क गया और चार नवंबर को हज़ारों लोगों की भीड़ ने अमेरिकी दूतावास और अन्य दफ़्तरों पर हमला बोल दिया और 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। नवंबर के मध्य तक 13 अमेरिकियों को छोड़ दिया गया, लेकिन 53 को बंदी बनाए रखा गया। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रशासन ने इस बंधक संकट का कूटनीतिक हल निकालने की काफ़ी कोशिश की लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो अप्रैल 1980 में एक सैन्य रेस्क्यू ऑपरेशन को मंज़ूरी दी गई जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ के दौरान ईरान के रेगिस्तान में अमेरिकी नौसेना के एक आरएच-53डी हेलीकॉप्टर का मलबा जबकि दूसरे को छोड़ दिया गया था। हालांकि बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत के अलावा सैन्य विकल्प पर भी विचार किया जा रहा था और एक समय तो राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि 'अगर ईरान ने किसी बंधक को मारने की जुर्रत की तो अमेरिका ईरान पर हमला बोल देगा।' ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत 24 अप्रैल, 1980 को हुई जिसकी योजना पेंटागन और सीआईए ने मिलकर बनाई थी। हालांकि अमेरिकी सेना को पहले से लग रहा था कि यह ऑपरेशन बहुत जटिल साबित होने वाला है और ज़रा सी ग़लती से पूरा ऑपरेशन एक दुखद घटनाक्रम में बदल सकता है। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस अभियान को अंजाम देने की अनुमति दी। विदेश मंत्री साइरस वैंस को लगा कि यह अभियान विफल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों बाद इस्तीफ़ा दे दिया। योजना के अनुसार, वायु सेना के तीन एमसी-130 परिवहन विमानों में 132 आर्मी रेंजर्स और डेल्टा फ़ोर्स के सैनिक सवार होने थे और वायु सेना के तीन ईसी-130 विमानों में आपूर्ति और ईंधन ले जाया जाना था। ये विमान ओमान के मसिराह द्वीप से उड़ान भरकर तेहरान से 200 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक दूरस्थ नमक के मैदान, जिसे डेज़र्ट वन नाम दिया गया था, उस पर उतरने वाले थे





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ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान अमेरिका रेस्क्यू मिशन बंधक संकट

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