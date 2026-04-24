ऑपरेशन लोटस': संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, पंजाब सरकार अस्थिर करने का आरोप

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए पंजाब सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर सांसदों को तोड़ने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।

दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ' ऑपरेशन लोटस ' के माध्यम से पंजाब की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह ने इस ' ऑपरेशन लोटस ' को घटिया राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण बताया, और जोर देकर कहा कि यह केवल सत्ता हथियाने की एक साधारण कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब में चल रहे जनहितकारी कार्यों को रोकने की एक गहरी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास है, जो कि जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने आगे बताया कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण और लाभकारी फैसले लिए हैं। इनमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना शामिल है, जिससे आम नागरिकों को बिजली बिलों के बोझ से राहत मिली है। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि वे भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। 30 साल से सूखी पड़ी नहरों में पानी पहुंचाया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को संजीवनी मिली है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। दलित और आदिवासी महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना लागू की गई है, जिससे उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है। माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपये देने की पहल की गई है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। संजय सिंह ने इन सभी योजनाओं को 'बेहतरीन काम' बताते हुए कहा कि ऐसी प्रगतिशील सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि पंजाब के लोगों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पंजाब को एक नया और बेहतर भविष्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सात सांसदों को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर बीजेपी में शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब की जनता से इन नामों को याद रखने का आग्रह किया, क्योंकि ये 'गद्दारी' करने वाले लोग हैं जिन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने राघव चड्ढा , संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी को जनता ने अथक परिश्रम और विश्वास के साथ संसद तक पहुंचाया, लेकिन अब उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने पंजाब की जनता की 'पीठ में छुरा घोंपने' का काम किया है और राज्य के साथ गद्दारी की है। उनके मुताबिक, जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विपक्षी नेताओं को डराया जा सके और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, और यह सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी को कमजोर करना और पंजाब में सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस गद्दारी और साजिश के खिलाफ एकजुट हों और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता इन गद्दारों को सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी.

दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 'ऑपरेशन लोटस' के माध्यम से पंजाब की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह ने इस 'ऑपरेशन लोटस' को घटिया राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण बताया, और जोर देकर कहा कि यह केवल सत्ता हथियाने की एक साधारण कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब में चल रहे जनहितकारी कार्यों को रोकने की एक गहरी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास है, जो कि जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने आगे बताया कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण और लाभकारी फैसले लिए हैं। इनमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना शामिल है, जिससे आम नागरिकों को बिजली बिलों के बोझ से राहत मिली है। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि वे भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। 30 साल से सूखी पड़ी नहरों में पानी पहुंचाया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को संजीवनी मिली है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। दलित और आदिवासी महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना लागू की गई है, जिससे उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है। माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपये देने की पहल की गई है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। संजय सिंह ने इन सभी योजनाओं को 'बेहतरीन काम' बताते हुए कहा कि ऐसी प्रगतिशील सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि पंजाब के लोगों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पंजाब को एक नया और बेहतर भविष्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सात सांसदों को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर बीजेपी में शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब की जनता से इन नामों को याद रखने का आग्रह किया, क्योंकि ये 'गद्दारी' करने वाले लोग हैं जिन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी को जनता ने अथक परिश्रम और विश्वास के साथ संसद तक पहुंचाया, लेकिन अब उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने पंजाब की जनता की 'पीठ में छुरा घोंपने' का काम किया है और राज्य के साथ गद्दारी की है। उनके मुताबिक, जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विपक्षी नेताओं को डराया जा सके और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, और यह सब घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी को कमजोर करना और पंजाब में सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस गद्दारी और साजिश के खिलाफ एकजुट हों और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता इन गद्दारों को सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी





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