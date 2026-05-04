ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आईएसआई भारतीय और बलूच सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी कर रही है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए।

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके समर्थक आतंकवाद ियों में भारी दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई , भारतीय और बलूच सोशल मीडिया अकाउंट्स की चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है, यह स्थिति चिंताजनक है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ी सेना की घबराहट मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी, जब डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी स्वयं मीर यार बलोच जैसे अकाउंट्स की सूची लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना परेशान है। लकी बिष्ट ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान की आईएसआई की 'डीजी टेक्निकल' और आईएसपीआर की 'ब्रावो डिवीजन' लगातार उन भारतीय और बलूच अकाउंट्स की जासूसी कर रही हैं जो पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। यह उनकी गिरती हुई मनोदशा और डर का स्पष्ट संकेत है। बलूचिस्तान लंबे समय से असंतोष और विवादों का केंद्र रहा है। वहां से उठने वाली आवाजें जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं, तो पाकिस्तान की संस्थाएं अक्सर उन्हें दबाने या नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया अब उनके लिए एक 'खतरे' के रूप में उभरा है। पाकिस्तान की यह हरकत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और यह साबित करता है कि वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन लोगों को चुप कराना चाहते हैं जो उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल 22 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवाद ियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद, भारतीय सेना ने आतंकवाद ियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पाकिस्तान और पाकिस्तान -अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद ी ठिकानों पर हमले किए गए। सेना के अनुसार, इन हमलों में सौ से अधिक आतंकवाद ी मारे गए। सेना ने राष्ट्रपति को इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका निशाना केवल आतंकवाद ी और उनके ठिकाने थे। इस दौरान, पाकिस्तान के किसी भी सैन्य या नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। हालांकि, पाकिस्तान ने आतंकवाद ियों का समर्थन किया और पाकिस्तान ी सेना ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी हमलों को विफल कर दिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना के जवाबी हमले में पाकिस्तान ी सेना को भारी नुकसान हुआ, और उनकी एयर डिफेंस प्रणाली को भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ी सेना अपने कई एयरबेस की रक्षा करने में भी असमर्थ रही। यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की क्षमता का प्रमाण है। यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करनी चाहिए.

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके समर्थक आतंकवादियों में भारी दहशत पैदा कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई, भारतीय और बलूच सोशल मीडिया अकाउंट्स की चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है, यह स्थिति चिंताजनक है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की घबराहट मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी, जब डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी स्वयं मीर यार बलोच जैसे अकाउंट्स की सूची लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना परेशान है। लकी बिष्ट ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान की आईएसआई की 'डीजी टेक्निकल' और आईएसपीआर की 'ब्रावो डिवीजन' लगातार उन भारतीय और बलूच अकाउंट्स की जासूसी कर रही हैं जो पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। यह उनकी गिरती हुई मनोदशा और डर का स्पष्ट संकेत है। बलूचिस्तान लंबे समय से असंतोष और विवादों का केंद्र रहा है। वहां से उठने वाली आवाजें जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं, तो पाकिस्तान की संस्थाएं अक्सर उन्हें दबाने या नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया अब उनके लिए एक 'खतरे' के रूप में उभरा है। पाकिस्तान की यह हरकत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और यह साबित करता है कि वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन लोगों को चुप कराना चाहते हैं जो उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले साल 22 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद, भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए। सेना के अनुसार, इन हमलों में सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए। सेना ने राष्ट्रपति को इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका निशाना केवल आतंकवादी और उनके ठिकाने थे। इस दौरान, पाकिस्तान के किसी भी सैन्य या नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। हालांकि, पाकिस्तान ने आतंकवादियों का समर्थन किया और पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी हमलों को विफल कर दिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना के जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ, और उनकी एयर डिफेंस प्रणाली को भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी सेना अपने कई एयरबेस की रक्षा करने में भी असमर्थ रही। यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की क्षमता का प्रमाण है। यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करनी चाहिए





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