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ऑपरेशन टाइगर: उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई, आदित्य ठाकरे ने सभी 9 MP को वफादार बताया

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ऑपरेशन टाइगर: उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई, आदित्य ठाकरे ने सभी 9 MP को वफादार बताया
ऑपरेशन टाइगरउद्धव ठाकरेशिवसेना (यूबीटी)
📆16-06-2026 04:12:00
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महाराष्ट्र की राजनीति में कथित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 22 जून को मुंबई स्थित शिवालय में आयोजित होगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना ( शिंदे गुट ) ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लंबे समय से आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और अधिकांश सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं।: महाराष्ट्र की राजनीति में कथित ' ऑपरेशन टाइगर ' को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब अपने विधायकों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह बैठक 22 जून को मुंबई स्थित शिवालय में आयोजित होगी। इसी दिन से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसके चलते पार्टी के सभी विधायक मुंबई में मौजूद रहेंगे। शिवसेना (UBT) के एक वरिष्ठ नेता ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक सामान्य संगठनात्मक बैठक है। इसमें विधानसभा सत्र की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही उन्होंने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सांसदों के बाद अब पार्टी के विधायकों में भी टूट हो सकती है।इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी नौ लोकसभा सांसदों की बैठक मातोश्री में बुलाई थी। यह बैठक ऐसे समय हुई जब राजनीति क गलियारों में यह चर्चा तेज है कि शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा, आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल जरूर आएगा। तब तक हमें सहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। उद्धव ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने पहले शिवसेना छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ने वालों को एक दिन अपने फैसले पर पछतावा जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शिवसेना (यूबीटी) के कुल नौ लोकसभा सांसद हैं। बैठक में चार सांसद उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' पहुंचे, जबकि पांच सांसद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसी भी तरह की टूट की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी नौ सांसद बैठक में शामिल हुए थे, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे हों या ऑनलाइन जुड़े हों। राउत ने कहा कि जो सांसद ऑनलाइन शामिल हुए, वे जल्द ही मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।बैठक के बाद संजय राउत ने ' ऑपरेशन टाइगर ' को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा.

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (यूबीटी) के भीतर बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में लंबे समय से आंतरिक मतभेद चल रहे हैं और अधिकांश सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं।: महाराष्ट्र की राजनीति में कथित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब अपने विधायकों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह बैठक 22 जून को मुंबई स्थित शिवालय में आयोजित होगी। इसी दिन से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसके चलते पार्टी के सभी विधायक मुंबई में मौजूद रहेंगे। शिवसेना (UBT) के एक वरिष्ठ नेता ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक सामान्य संगठनात्मक बैठक है। इसमें विधानसभा सत्र की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही उन्होंने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सांसदों के बाद अब पार्टी के विधायकों में भी टूट हो सकती है।इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी नौ लोकसभा सांसदों की बैठक मातोश्री में बुलाई थी। यह बैठक ऐसे समय हुई जब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा, आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल जरूर आएगा। तब तक हमें सहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। उद्धव ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने पहले शिवसेना छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ने वालों को एक दिन अपने फैसले पर पछतावा जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।शिवसेना (यूबीटी) के कुल नौ लोकसभा सांसद हैं। बैठक में चार सांसद उद्धव ठाकरे के आवास 'मातोश्री' पहुंचे, जबकि पांच सांसद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसी भी तरह की टूट की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी नौ सांसद बैठक में शामिल हुए थे, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे हों या ऑनलाइन जुड़े हों। राउत ने कहा कि जो सांसद ऑनलाइन शामिल हुए, वे जल्द ही मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।बैठक के बाद संजय राउत ने 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा

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