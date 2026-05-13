ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों, चुनौतियों और दिशानिर्देशों से एयर मार्शल एके भारती ने ली जिम्मेदारी

आतंकियों और आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए पिछले साल 6-7 मई दी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन लश्कर और जैश के हेडक्वॉर्टर को भी निशाना बनाया। एयर मार्शल एके भारती ने आगे बढकर 3-4 दिन पहले पूरी तरीके से तैयारियां कर लीं। उनका कहना है की तमाम निर्देश, परवेज लीडरशिप से, रक्षा मंत्री से और सर्विस चीफ से थे।राकेट चलाने से पहले ट्रेनिग decisamente था।
आतंकियों और आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए पिछले साल 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। जिसमें आतंक के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन लश्कर और जैश के हेडक्वॉर्टर को भी निशाना बनाया। अब आ रही है एयर मार्शल एके भारती डीजी एयर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अभी वे एयरफोर्स में डिप्टी चीफ हैं। एयर मार्शल भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की पूनम पाण्डे ने एयर फोर्स को लेकर कई अहम बातें शेयर कीं। एयर मार्शल भारती से किए गए खास इंटरव्यू के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से 3-4 दिन पहले पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी। एयर मार्शल भारती ने विस्तार से दीवाने डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों, सामना हुई चुनौतियों, परियों के रुख और दिशानिर्देशों स्किर्ट के बारे में बताया। इस खास इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए रविशंकर पाण्डे ने तैयार किए हैं। खास बात ये है कि इंटरव्यू में चर्चा कपिल देवून के घर के बाहर नहीं थे के बारे में भी है.
आतंकियों और आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए पिछले साल 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। जिसमें आतंक के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन लश्कर और जैश के हेडक्वॉर्टर को भी निशाना बनाया। अब आ रही है एयर मार्शल एके भारती डीजी एयर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अभी वे एयरफोर्स में डिप्टी चीफ हैं। एयर मार्शल भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की पूनम पाण्डे ने एयर फोर्स को लेकर कई अहम बातें शेयर कीं। एयर मार्शल भारती से किए गए खास इंटरव्यू के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से 3-4 दिन पहले पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी। एयर मार्शल भारती ने विस्तार से दीवाने डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों, सामना हुई चुनौतियों, परियों के रुख और दिशानिर्देशों स्किर्ट के बारे में बताया। इस खास इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए रविशंकर पाण्डे ने तैयार किए हैं। खास बात ये है कि इंटरव्यू में चर्चा कपिल देवून के घर के बाहर नहीं थे के बारे में भी है
Air Force Operational Theater Headquarters Of Terrorist Organizations Trainings
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