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ऑफिस स्पाउस: कार्यालयी रिश्तों की जटिलताओं पर एक सशक्त उपन्यास

साहित्य News

ऑफिस स्पाउस: कार्यालयी रिश्तों की जटिलताओं पर एक सशक्त उपन्यास
ऑफिस स्पाउसपवन तिवारीहिंदी उपन्यास
📆09-06-2026 19:39:00
📰AajTak
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पवन तिवारी के उपन्यास 'ऑफिस स्पाउस' की समीक्षा, जो कॉर्पोरेट जीवन, स्त्री मनोविज्ञान और भावनात्मक द्वंद्व को केंद्र में रखता है।

पवन तिवारी का उपन्यास ' ऑफिस स्पाउस ' (न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, अक्टूबर 2025) समकालीन हिंदी साहित्य में एक अनूठी कृति है जो कार्यालयी जीवन की जटिलताओं, भावनात्मक संबंधों और स्त्री मनोविज्ञान की गहराइयों को बेहद संवेदनशीलता से उकेरती है। मात्र 85 पन्नों का यह उपन्यास अपनी सरल भाषा और सहज कथानक के बावजूद पाठक को लंबे समय तक विचारों में डुबोए रखता है। लेखक ने कॉर्पोरेट ऑफिस के माहौल को इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया है कि हर वह व्यक्ति जो कभी दफ्तर में काम किया है, इसमें अपनी कहानी ढूंढ लेगा। उपन्यास की कहानी एक शिक्षित, स्वतंत्र और करियर-उन्मुख नायिका के इर्द-गिर्द घूमती है जो लंबे ऑफिस ऑवर और मानसिक दबाव के बीच भी अपने सहकर्मियों के लिए खुशनुमा माहौल बनाए रखती है। उसके जीवन में एक इम्मिडिएट बॉस आता है जो ' ऑफिस स्पाउस ' की भूमिका निभाता है - एक ऐसा सहकर्मी जो पति-पत्नी से अधिक समझदार और भावनात्मक रूप से उपलब्ध लगता है। लेकिन यह रिश्ता सरल नहीं है; इसमें नैतिक द्वंद्व, सामाजिक दबाव और अंतर्मन की छटपटाहट शामिल है। लेखक ने इसे पारंपरिक प्रेम कहानी का रूप न देकर एक स्त्री के आत्मसंघर्ष और आत्माभिव्यक्ति की कहानी बनाया है। पवन तिवारी , जो पेशे से पत्रकार हैं, ने अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए संपादकीय बैठकों, डेडलाइन के तनाव और रात-दिन की शिफ्ट के बीच बनने वाले अनौपचारिक रिश्तों को बेहद जीवंतता से चित्रित किया है। उनके संवाद चुटीले और स्वाभाविक हैं, खासकर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से संवाद लेखन में उन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। उत्तराखंड की नदी पर लिखी कविता उनकी काव्यात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। हालांकि, उपन्यास में कुछ कमियां भी हैं - कभी-कभी घटनाएं अचानक शुरू हो जाती हैं जो पाठक को खटकती हैं। फिर भी, यह एक सशक्त और विचारोत्तेजक उपन्यास है जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। यह कृति न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और कार्यालयी संबंधों की जटिलताओं पर एक गहरी टिप्पणी भी है। पाठक इसे पढ़कर कई दिनों तक अपने अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे.

पवन तिवारी का उपन्यास 'ऑफिस स्पाउस' (न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, अक्टूबर 2025) समकालीन हिंदी साहित्य में एक अनूठी कृति है जो कार्यालयी जीवन की जटिलताओं, भावनात्मक संबंधों और स्त्री मनोविज्ञान की गहराइयों को बेहद संवेदनशीलता से उकेरती है। मात्र 85 पन्नों का यह उपन्यास अपनी सरल भाषा और सहज कथानक के बावजूद पाठक को लंबे समय तक विचारों में डुबोए रखता है। लेखक ने कॉर्पोरेट ऑफिस के माहौल को इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया है कि हर वह व्यक्ति जो कभी दफ्तर में काम किया है, इसमें अपनी कहानी ढूंढ लेगा। उपन्यास की कहानी एक शिक्षित, स्वतंत्र और करियर-उन्मुख नायिका के इर्द-गिर्द घूमती है जो लंबे ऑफिस ऑवर और मानसिक दबाव के बीच भी अपने सहकर्मियों के लिए खुशनुमा माहौल बनाए रखती है। उसके जीवन में एक इम्मिडिएट बॉस आता है जो 'ऑफिस स्पाउस' की भूमिका निभाता है - एक ऐसा सहकर्मी जो पति-पत्नी से अधिक समझदार और भावनात्मक रूप से उपलब्ध लगता है। लेकिन यह रिश्ता सरल नहीं है; इसमें नैतिक द्वंद्व, सामाजिक दबाव और अंतर्मन की छटपटाहट शामिल है। लेखक ने इसे पारंपरिक प्रेम कहानी का रूप न देकर एक स्त्री के आत्मसंघर्ष और आत्माभिव्यक्ति की कहानी बनाया है। पवन तिवारी, जो पेशे से पत्रकार हैं, ने अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए संपादकीय बैठकों, डेडलाइन के तनाव और रात-दिन की शिफ्ट के बीच बनने वाले अनौपचारिक रिश्तों को बेहद जीवंतता से चित्रित किया है। उनके संवाद चुटीले और स्वाभाविक हैं, खासकर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से संवाद लेखन में उन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। उत्तराखंड की नदी पर लिखी कविता उनकी काव्यात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। हालांकि, उपन्यास में कुछ कमियां भी हैं - कभी-कभी घटनाएं अचानक शुरू हो जाती हैं जो पाठक को खटकती हैं। फिर भी, यह एक सशक्त और विचारोत्तेजक उपन्यास है जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है। यह कृति न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और कार्यालयी संबंधों की जटिलताओं पर एक गहरी टिप्पणी भी है। पाठक इसे पढ़कर कई दिनों तक अपने अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे

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