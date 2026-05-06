ऑफिस में कभी भी शेयर न करें ये 10 चीजें, वीरल वीडियो ने छिड़ी बड़ी बहस

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक क्रिएटर ने ऑफिस में कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए ऐसी 10 चीजों की सूची बनाई है। इस वीडियो ने नौकरीपेशा लोगों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते समय, हम अक्सर अपने सहकर्मियों के साथ इतना करीब हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। हालांकि, यह आदत कभी-कभी हमारे करियर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। हाल ही में, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्रिएटर ने ऑफिस में कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए ऐसी 10 चीजों की सूची बनाई है। यह वीडियो अब तक 5 लाख से अधिक व्यूज और 5 हजार से अधिक लाइक्स प्राप्त कर चुका है। क्रिएटर ने अपने कैप्शन में लिखा है कि अलग-अलग टीमों और कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने के बाद, उन्हें यह समझ आ गया है कि 'ओवरशेयरिंग' या जरूरत से अधिक बातें बताना कैसे आपके करियर को चुपचुप पटरी से उतार सकता है। उन्होंने दूसरों को आगाह करते हुए उन 10 गलतियों की लिस्ट शेयर की है जो उन्होंने खुद मुश्किलों से सीखी हैं। वीडियो में बताई गई 10 बातें हैं: सैलरी को प्राइवेट रखें, ऑफिस गॉसिप से बचें, सहकर्मियों की बुराई न करें, रिलेशनशिप का ड्रामा ऑफिस में न लाएं, हेल्थ डिटेल्स को सीमित रखें, धर्म और राजनीति पर बहस न करें, बॉस की शिकायत न करें, नई नौकरी की तलाश सीक्रेट रखें, जरूरत से अधिक पर्सनल बातें न करें, और कंपनी की कॉन्फिडेंशियल बातें न शेयर करें। क्रिएटर ने एक टिप भी दी है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो, तो बोलने से पहले दो पल रुकें और खुद से पूछें कि क्या इस बात से मेरा करियर बनेगा या मेरे लिए आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। कई लोगों ने इसे नए कर्मचारियों के लिए 'गुरुमंत्र' बताया है। एक यूजर ने कॉर्पोरेट की सच्चाई बताते हुए लिखा है कि बिल्कुल सही...

कितना भी हम्बल बन जाओ, साथ वाला गद्दारी करता ही है। एक अन्य ने लिखा है कि सच है, अगर सीक्रेट्स शेयर किए जाएं तो बाद में अफवाहें जरूर उड़ती हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने 'सैलरी न बताने' वाले पॉइंट पर असहमति जताई। एक यूजर ने लिखा है कि सैलरी की जानकारी शेयर न करने से सिर्फ कंपनी का फायदा होता है। वे जानबूझकर आपको कम पैसे देते हैं। इस पोस्ट ने हर उस नौकरीपेशा इंसान को आईना दिखा दिया है जो अपने ऑफिस के कलीग्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। इस वीडियो ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है कि ऑफिस में कितनी बातें शेयर करनी चाहिए और कितनी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि सैलरी की जानकारी शेयर करने से कर्मचारियों को अपनी मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह कंपनी के लिए फायदेमंद है। इस बहस ने कॉर्पोरेट कल्चर और कर्मचारी संबंधों पर एक नया प्रकाश डाल दिया है। यह वीडियो न केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण गाइड है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक साधारण पोस्ट एक बड़े बहस का कारण बन सकता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ऑफिस सीक्रेट्स कॉर्पोरेट कल्चर नौकरीपेशा वीडियो वायरल सैलरी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

प्रयागराज में देर रात चली आंधी के बाद बादल छाए: तापमान में 10°C की रिकॉर्ड गिरावट, तेज आंधी के साथ बारिश की...Prayagraj weather alert: 10°C temp drop, heavy rain, hail likely. Follow latest updates.

Read more »

IPL 2026 Points Table: प्लेऑफ की रेस में गुजरात की मजबूत पकड़, हार के बावजूद टॉप पर पंजाब बरकरारIPL 2026 Playoffs Scenario: पंजाब पर मिली जीत से गुजरात टाइटंस के 10 मैचों में 12 अंक हो गए हैं और वे प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हो गए हैं।

Read more »

लखनऊ में घर लेने का सुनहरा मौका: 10 साल की आसान किस्तों में फ्लैट देगा LDA, भारी-भरकम EMI के बोझ से मिलेगी निजातएलडीए ने अटल नगर योजना के फ्लैटों के लिए भुगतान की शर्तों में बदलाव किया है, अब खरीदार 10 साल की आसान किस्तों पर कम ब्याज दर 7 पर फ्लैट ले सकेंगे।

Read more »

जापान के Type 10 टैंक ने 'वाइन टेस्ट' से साबित किया अपना लोहा, दुनिया भर में वीडियो वायरलजापान के टाइप 10 टैंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वाइन ग्लास रखकर उसकी असाधारण स्थिरता दिखाई गई है।

Read more »

तमिलनाडु के किंग बने विजय, अब किंगमेकर पर नजर... सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की जरूरत; पूरा समीकरणअभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से 10 सीटें दूर है।

Read more »

चुनावी रण के लिए पंचकूला पुलिस मुस्तैद, संवेदनशील बूथों पर रहेगा कमांडो का पहरा; 1200 जवान तैनातपंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान हेतु पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

Read more »