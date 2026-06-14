ऑस्ट्रेलिया ने तुर्किए को हराकर विश्व कप में किया उलटफेर, गोलकीपर बीच ने किए 8 शानदार बचाव

फीफा विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप-डी मैच में तुर्किए को 2-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। गोलकीपर पैट्रिक बीच ने 8 बचाव किए, जबकि इरंकुंडा और मेटकाफ ने गोल दागे। तुर्किए 24 साल बाद विश्व कप में खेल रहा था।

फीफा विश्व कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के मुकाबले में तुर्किए को 2-0 से हरा दिया। यह मैच न केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि तुर्किए के लिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि वे 24 साल बाद विश्व कप में वापसी कर रहे थे। मैच को देखने के लिए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी स्टेडियम में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया ई टीम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और तुर्किए को अपने हाफ में दबाए रखा। हालांकि, तुर्किए भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और उन्होंने कई मौके बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर पैट्रिक बीच ने अपनी शानदार गोलकीपिंग से टीम को बचाए रखा। बीच ने इस मैच में आठ बचाव किए, जिसमें कई मुश्किल शॉट्स शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने अनुभवी गोलकीपर मैथ्यू रयान को बेंच पर बिठाकर बीच को शुरुआती एकादश में शामिल करने का साहसिक फैसला लिया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। बीच की उम्र सिर्फ 21 साल है, लेकिन उन्होंने बड़े मैच में अपनी काबिलियत साबित की। उनके प्रदर्शन ने न केवल ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, बल्कि उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया। मैच की पहली गोल 27वें मिनट में हुई जब ऑस्ट्रेलिया के युवा फॉरवर्ड इरंकुंडा ने तुर्किए के तीन डिफेंडरों के बीच से निकलते हुए नीचा शॉट मारकर गोल किया। यह गोल ऑस्ट्रेलिया ई फुटबॉल के दिग्गज टिम कैहिल को समर्पित था, जिन्होंने इसी तरह के गोल किए थे। इरंकुंडा ने गोल के बाद कॉर्नर फ्लैग पर मुक्का मारकर कैहिल को याद किया। 20 वर्षीय इरंकुंडा इस गोल के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विश्व कप में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने वाटफोर्ड क्लब के लिए खेल ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। गोल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाए रखा, लेकिन तुर्किए ने हार नहीं मानी। उनके स्टार खिलाड़ी अब्दुलकरीम बरदाकसी ने 30वें मिनट में एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन बीच ने एक शानदार बचाव करके गोल होने से रोका। पहले हाफ के अंत तक स्कोर 1-0 रहा। दूसरे हाफ में तुर्किए ने और अधिक आक्रमण किया। 57वें मिनट में उन्हें फ्री किक मिली, जिसे रियाल मैड्रिड के मिडफील्डर अर्दा गुलेर ने लिया। गुलेर का शॉट बेहद खतरनाक था, लेकिन बीच ने एक और शानदार बचाव करके गोल को रोक दिया। गुलेर का जन्म 2005 में हुआ था, जब तुर्किए आखिरी बार विश्व कप में खेल ा था। यह तुर्किए के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन वे गोल नहीं कर सके। इसके बाद 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। तुर्किए के खिलाड़ी इस्माइल युकसेक ने गेंद को खो दिया, जिसका फायदा उठाते हुए कॉनर मेटकाफ ने गोल किया। यह गोल मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में अपनी संभावनाएं मजबूत कर ली हैं। तुर्किए के लिए यह हार निराशाजनक थी, लेकिन उनके पास अभी भी अगले मैचों में वापसी का मौका है। इस मैच ने दिखा दिया कि विश्व कप में किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया ने अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर एक बड़ा उलटफेर किया है.

फीफा विश्व कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के मुकाबले में तुर्किए को 2-0 से हरा दिया। यह मैच न केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि तुर्किए के लिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि वे 24 साल बाद विश्व कप में वापसी कर रहे थे। मैच को देखने के लिए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी स्टेडियम में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और तुर्किए को अपने हाफ में दबाए रखा। हालांकि, तुर्किए भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और उन्होंने कई मौके बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर पैट्रिक बीच ने अपनी शानदार गोलकीपिंग से टीम को बचाए रखा। बीच ने इस मैच में आठ बचाव किए, जिसमें कई मुश्किल शॉट्स शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने अनुभवी गोलकीपर मैथ्यू रयान को बेंच पर बिठाकर बीच को शुरुआती एकादश में शामिल करने का साहसिक फैसला लिया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। बीच की उम्र सिर्फ 21 साल है, लेकिन उन्होंने बड़े मैच में अपनी काबिलियत साबित की। उनके प्रदर्शन ने न केवल ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, बल्कि उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया। मैच की पहली गोल 27वें मिनट में हुई जब ऑस्ट्रेलिया के युवा फॉरवर्ड इरंकुंडा ने तुर्किए के तीन डिफेंडरों के बीच से निकलते हुए नीचा शॉट मारकर गोल किया। यह गोल ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के दिग्गज टिम कैहिल को समर्पित था, जिन्होंने इसी तरह के गोल किए थे। इरंकुंडा ने गोल के बाद कॉर्नर फ्लैग पर मुक्का मारकर कैहिल को याद किया। 20 वर्षीय इरंकुंडा इस गोल के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विश्व कप में सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने वाटफोर्ड क्लब के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। गोल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाए रखा, लेकिन तुर्किए ने हार नहीं मानी। उनके स्टार खिलाड़ी अब्दुलकरीम बरदाकसी ने 30वें मिनट में एक जोरदार शॉट मारा, लेकिन बीच ने एक शानदार बचाव करके गोल होने से रोका। पहले हाफ के अंत तक स्कोर 1-0 रहा। दूसरे हाफ में तुर्किए ने और अधिक आक्रमण किया। 57वें मिनट में उन्हें फ्री किक मिली, जिसे रियाल मैड्रिड के मिडफील्डर अर्दा गुलेर ने लिया। गुलेर का शॉट बेहद खतरनाक था, लेकिन बीच ने एक और शानदार बचाव करके गोल को रोक दिया। गुलेर का जन्म 2005 में हुआ था, जब तुर्किए आखिरी बार विश्व कप में खेला था। यह तुर्किए के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन वे गोल नहीं कर सके। इसके बाद 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। तुर्किए के खिलाड़ी इस्माइल युकसेक ने गेंद को खो दिया, जिसका फायदा उठाते हुए कॉनर मेटकाफ ने गोल किया। यह गोल मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में अपनी संभावनाएं मजबूत कर ली हैं। तुर्किए के लिए यह हार निराशाजनक थी, लेकिन उनके पास अभी भी अगले मैचों में वापसी का मौका है। इस मैच ने दिखा दिया कि विश्व कप में किसी भी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया ने अपने युवा खिलाड़ियों के दम पर एक बड़ा उलटफेर किया है





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