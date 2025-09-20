ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, स्मृति मंधाना का शतक भी बेकार गया

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम महिला एकदिवसीय मैच में भारत को 43 रन से हराया, जिससे भारत श्रृंखला 2-1 से हार गया। स्मृति मंधाना के 125 रनों की पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। बेथ मूनी ने 138 रनों की शानदार पारी खेली।

नई दिल्ली में हुए तीसरे और अंतिम महिला एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 43 रन से हराया। स्मृति मंधाना (125 रन) की शानदार शतकीय पारी, बेथ मूनी (138 रन) के शतक के बावजूद, भारत को जीत नहीं दिला पाई। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ही भारत के खिलाफ 11वीं द्विपक्षीय सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मूनी की 79 गेंदों में 138 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन बनाकर अपने वनडे स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की। यह भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर भी था, जिसने पिछले साल ब्रिस्बेन

में बनाए गए 371 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ दिया।\भारत की शानदार बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने संयम बनाए रखा। मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच 121 रनों की साझेदारी और दीप्ति शर्मा की 72 रनों की आक्रामक पारी के बावजूद, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारत को 369 रन पर ऑल आउट करने में सफल रहे। अगर भारत यह मैच जीत जाता तो वह सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ देता, जो अभी श्रीलंका के नाम है, जिसने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 रन का पीछा किया था। पूरे मैच में खूब बाउंड्री लगीं, भारत ने 60 चौके और पांच छक्के लगाए जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 39 चौके और सात छक्के लगाए। यही निर्णायक साबित हुआ। मंधाना ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार फॉर्म जारी रखी और 50 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो वनडे में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपने ही 70 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी भी बन गईं। मंधाना ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करेन रोल्टन के 2000-01 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए 57 गेंद में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग 2012-13 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में शतक बनाया था जिससे वह सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं। हरमनप्रीत के साथ साझेदारी करते हुए मंधाना ने प्रति ओवर दस रन की रफ्तार से रन बनाए। मंधाना को 53 रन पर जीवनदान मिला। इनकी साझेदारी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा निराश था लेकिन कोटला के दर्शकों के लिए यह मनोरंजक प्रदर्शन था। पर 20वें ओवर में खेल का रुख बदल गया जब मेडिकल ब्रेक लेने के बाद हरमनप्रीत अगली ही गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं। मंधाना ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर एक ऊंचा शॉट खेला और वह आउट हो गईं। इन दोनों के आउट होने के बाद दीप्ति ने पांच चौके और दो छक्के लगाकर अच्छा खेलना जारी रखा लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण भारत जीत से महरूम रह गया।\इससे पहले मूनी ने दिल्ली की गर्मी के बावजूद तेज तर्रार शतकीय पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन बनाकर अपने रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में डेनमार्क के खिलाफ तीन विकेट पर 412 रन का स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया जो इससे पहले आठ विकेट पर 371 रन था। मूनी ने 79 गेंद में 138 रन की शतकीय पारी खेलकर मध्यक्रम में जोश दिखाया तो वहीं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम के लिए युवा सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (81 रन), एलिस पैरी (68 रन) और कप्तान एलिसा हीली (30 रन) ने शुरू में आक्रामक तेवर दिखाए। कोटला की सपाट पिच पर भारत का गेंदबाजी आक्रमण बेबस नजर आया जिसने 60 चौकों और पांच छक्कों से 270 रन लुटा दिए। मेजबान टीम का क्षेत्ररक्षण एक बार फिर खराब रहा जिसमें टीम ने कैच टपकाए और कई मौके गंवाए। सीरीज में अपनी पहली बड़ी पारी की तलाश में हीली ने पूरी ताकत झोंक दी और नयी गेंद से गेंदबाजी करनी वाली रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ की गेंदों पर सात चौके जड़ दिए। हालांकि बाद में वह गौड़ का शिकार हुईं जिन्होंने उन्हें तीन मैच में इतनी ही बार आउट किया। फिर वोल और पैरी ने 107 रन की साझेदारी करके टीम को मजबूती दी। दोनों ने भारत की अनिरंतर लेंथ का पूरा फायदा उठाया। लेकिन स्नेह राणा ने वोल को आउट करके टीम को सफलता दिलाई जो स्वीप करने के प्रयास में आउट हुईं। लेकिन मूनी ने भारत को राहत नहीं लेने दी। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने स्वीप और कट शॉट लगाए तथा स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 23 चौके और एक छक्का जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत की अनुभवी ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 45वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की जिसमें मूनी के रन आउट के साथ तीन विकेट गिरे। भारत ने अंत में विकेट हासिल किए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी





भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना बेथ मूनी एकदिवसीय मैच

