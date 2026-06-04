ओंकारेश्वर में गुरुवार को नर्मदा नदी के गोमुख घाट पर दो घटनाओं में नाविक संघ ने छह लोगों की जान बचाई।

ओंकारेश्वर में टले दो हादसे : नर्मदा में डूब रहे 6 श्रद्धालुओं को नाविकों ने बचाया, मिनटों में किया रेस्क्यू ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर नर्मदा नदी में डूबने की दो घटनाओं में नाविक संघ ने छह लोगों की जान बचाई। नदी का जलस्तर कम होने से बने गहरे गड्ढे हादसों कीतीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार को नर्मदा नदी के गोमुख घाट पर कुछ ही घंटों के अंतराल में डूबने की दो घटनाएं सामने आईं। दोनों मामलों में नाविक संघ के सदस्यों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पहली घटना गोमुख घाट पर हुई, जहां स्नान के दौरान एक पांच वर्षीय बालक अचानक गहरे पानी में डूबने लगा। बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां और दादी भी नदी में उतर गईं, लेकिन वे भी गहराई में फंस गईं। इसी बीच मदद के लिए पहुंचे एक अन्य व्यक्ति की भी जान खतरे में पड़ गई। कुछ ही पलों में पांच लोग डूबने की स्थिति में पहुंच गए और घाट पर अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घाट पर मौजूद नाविक संघ के सदस्य तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने जोखिम उठाकर सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव अभियान के दौरान एक महिला ने काफी पानी निगल लिया था, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य हो गई। इसी दिन दूसरी घटना में खंडवा निवासी 15 वर्षीय टीना स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसके साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर मदद मांगी। सूचना मिलते ही नाविक संघ के सदस्य मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किशोरी के सकुशल बचने पर उसके स्वजन और साथ आए श्रद्धालुओं ने नाविक संघ के सदस्यों के प्रति आभार जताया और इसे भगवान ओंकारेश्वर की कृपा बताया। नाविक संघ के सदस्यों के अनुसार वर्तमान में नर्मदा नदी का जलस्तर सामान्य से लगभग 15 फीट कम है। जलस्तर घटने के कारण नदी में कई स्थानों पर अचानक गहरे गड्ढे और खतरनाक हिस्से बन गए हैं, जिनका अनुमान श्रद्धालुओं को नहीं लग पाता। यही वजह है कि स्नान के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। संघ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्नान करें और नदी के गहरे हिस्सों में जाने से बचें। नाविकों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

ओंकारेश्वर में टले दो हादसे: नर्मदा में डूब रहे 6 श्रद्धालुओं को नाविकों ने बचाया, मिनटों में किया रेस्क्यू ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर नर्मदा नदी में डूबने की दो घटनाओं में नाविक संघ ने छह लोगों की जान बचाई। नदी का जलस्तर कम होने से बने गहरे गड्ढे हादसों कीतीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार को नर्मदा नदी के गोमुख घाट पर कुछ ही घंटों के अंतराल में डूबने की दो घटनाएं सामने आईं। दोनों मामलों में नाविक संघ के सदस्यों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पहली घटना गोमुख घाट पर हुई, जहां स्नान के दौरान एक पांच वर्षीय बालक अचानक गहरे पानी में डूबने लगा। बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां और दादी भी नदी में उतर गईं, लेकिन वे भी गहराई में फंस गईं। इसी बीच मदद के लिए पहुंचे एक अन्य व्यक्ति की भी जान खतरे में पड़ गई। कुछ ही पलों में पांच लोग डूबने की स्थिति में पहुंच गए और घाट पर अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घाट पर मौजूद नाविक संघ के सदस्य तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने जोखिम उठाकर सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव अभियान के दौरान एक महिला ने काफी पानी निगल लिया था, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य हो गई। इसी दिन दूसरी घटना में खंडवा निवासी 15 वर्षीय टीना स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसके साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर मदद मांगी। सूचना मिलते ही नाविक संघ के सदस्य मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किशोरी के सकुशल बचने पर उसके स्वजन और साथ आए श्रद्धालुओं ने नाविक संघ के सदस्यों के प्रति आभार जताया और इसे भगवान ओंकारेश्वर की कृपा बताया। नाविक संघ के सदस्यों के अनुसार वर्तमान में नर्मदा नदी का जलस्तर सामान्य से लगभग 15 फीट कम है। जलस्तर घटने के कारण नदी में कई स्थानों पर अचानक गहरे गड्ढे और खतरनाक हिस्से बन गए हैं, जिनका अनुमान श्रद्धालुओं को नहीं लग पाता। यही वजह है कि स्नान के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। संघ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्नान करें और नदी के गहरे हिस्सों में जाने से बचें। नाविकों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है





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