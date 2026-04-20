ओंटारियो का नया मेडिकल रेजिडेंसी कानून: भारतीय छात्रों के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां

कनाडा के ओंटारियो प्रांत में मेडिकल रेजिडेंसी के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है, जिससे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स और भारतीय छात्रों की राह कठिन हो सकती है। अब स्थानीय जुड़ाव रखने वाले उम्मीदवारों को रेजिडेंसी में प्राथमिकता दी जाएगी।

कनाडा के ओंटारियो प्रांत में मेडिकल रेजिडेंसी के नियमों में किए जा रहे बदलाव भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ओंटारियो सरकार अब उन मेडिकल स्नातकों को रेजिडेंसी प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की योजना बना रही है, जिनका प्रांत के साथ गहरा सामाजिक और शैक्षणिक जुड़ाव है। इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित और राज्य से जुड़े रहने वाले डॉक्टरों को अधिक अवसर प्रदान करना है, ताकि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा

सके। सरकार का तर्क है कि ओंटारियो में शिक्षा प्राप्त करने वाले या वहां के निवासी रहे युवाओं को प्राथमिकता देना राज्य की दीर्घकालिक स्वास्थ्य रणनीति का हिस्सा है। इस नीति के तहत, अब विदेश से चिकित्सा की डिग्री लेकर कनाडा लौटने वाले छात्रों को एक कड़े चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जहां उनके ओंटारियो से संबंध साबित करना अनिवार्य हो जाएगा। नए प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत, विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को रेजिडेंसी के पहले दौर की मैचिंग के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें से प्रमुख शर्त यह है कि आवेदक को यह साबित करना होगा कि उसने कम से कम दो साल ओंटारियो के किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में शिक्षा ली है, या फिर रेजिडेंसी आवेदन से पूर्व उसने ओंटारियो में कम से कम 24 सप्ताह का समय व्यतीत किया है। स्वास्थ्य मंत्री सिल्विया जोन्स ने स्पष्ट किया है कि यह नीति उन लोगों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है जो ओंटारियो की पृष्ठभूमि रखते हैं, जिसमें वे कनाडाई छात्र भी शामिल हैं जो अपनी मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश गए थे। हालांकि, इस व्यवस्था से अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से भारत से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वे अक्सर ओंटारियो के साथ कोई पुराना शैक्षणिक या निवास संबंधी संबंध प्रदर्शित करने में असमर्थ होते हैं। भारतीय मेडिकल स्नातकों के लिए, जो कनाडा में अपने करियर की शुरुआत करने का सपना देखते हैं, यह बदलाव एक बड़ा झटका हो सकता है। कनाडा में भारतीय मूल के हजारों चिकित्सक कार्यरत हैं, और नई शर्तों के लागू होने से उन स्नातकों के लिए पहले दौर की मैचिंग प्रक्रिया में स्थान पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा। हालांकि, दूसरे राउंड में आवेदन करने का विकल्प खुला रहेगा, लेकिन वहां सीटों की भारी कमी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण चयन की कोई निश्चितता नहीं रहती है। परिणामतः, कई भारतीय छात्र ओंटारियो के बाहर कनाडा के अन्य प्रांतों में अवसरों की तलाश करने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे टोरंटो और ओटावा जैसे बड़े शहरों में अपनी सेवाएं देने का उनका सपना अधूरा रह सकता है। यह स्थिति भविष्य में विदेश में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कनाडा के प्रवास संबंधी निर्णय को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगी





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