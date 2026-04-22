ओटीटी पर धमाल मचा रही है साउथ की यह शानदार कॉमेडी फिल्म, कहानी देख हर कोई हो रहा मुरीद

साउथ सिनेमा की एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसने कम चर्चा के बावजूद बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। जानिए क्यों यह फिल्म आजकल दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है।
मनोरंजन की दुनिया में कई बार ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें रिलीज के समय तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती, लेकिन वे अपनी बेहतरीन कहानी और अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना लेती हैं। ऐसी ही एक फिल्म ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त वापसी की है और फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह फिल्म मूल रूप से साउथ सिनेमा यानी मलयालम इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। भले ही अपनी शुरुआती रिलीज के दौरान बड़े बजट की फिल्मों के शोर में यह मूवी कहीं दब गई थी, लेकिन आज यह उन
लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गई है जो कुछ नया और मनोरंजक देखना चाहते हैं। इस फिल्म का नाम वाझा है, जिसने कॉमेडी और ड्रामा के मिश्रण से दर्शकों को खूब हंसाया और प्रभावित किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो यह पांच ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें स्कूल और परिवार में पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से नकारा समझा जाता है। समाज का यह नजरिया कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, फिल्म इसे बड़ी खूबसूरती से चुनौती देती है। निर्देशक आनंद मेनन ने बहुत ही सलीके से यह दिखाया है कि हर इंसान के भीतर कोई न कोई प्रतिभा जरूर छिपी होती है, बस उसे सही दिशा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। फिल्म की पटकथा को विपिन दास ने लिखा है, जिन्होंने इसे एक बहुत ही रियलिस्टिक और ह्यूमर से भरपूर टच दिया है। आज के समय में जब लोग ओटीटी पर कुछ हल्का-फुल्का और अर्थपूर्ण देखना चाहते हैं, तो वाझा उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस बनकर उभरी है। यह फिल्म जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है और इसे दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वाझा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर न केवल अपनी लागत निकाली बल्कि एक जबरदस्त प्रॉफिट भी कमाया। इस मूवी की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इसका सीक्वल वाझा 2 भी सिनेमाघरों में तहलका मचा रहा है, जिसने बजट से कई गुना अधिक कमाई कर डाली है। आईएमडीबी पर 7.3 की शानदार रेटिंग प्राप्त करने वाली यह फिल्म यह साबित करती है कि एक अच्छी कहानी के लिए भारी-भरकम बजट की नहीं, बल्कि सही विजन की जरूरत होती है। जिन लोगों ने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, उन्हें इसे अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि यह फिल्म केवल कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, सपनों और समाज के दबाव को भी बहुत ही बारीकी से दिखाती है। अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपको अंत तक बांधे रखे और चेहरे पर मुस्कान भी लाए, तो वाझा एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी
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