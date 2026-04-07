ओडिशा के 14 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव

ओडिशा के राज्यपाल ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। प्रो. संतोष कुमार त्रिपाठी को फकीर मोहन विश्वविद्यालय में दोबारा कुलपति बनाया गया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए, राज्यपाल प्रो.

हरिबाबू कंभमपति ने 14 विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपतियों की नियुक्ति की घोषणा की है। यह निर्णय ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 और ओड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। राज्यपाल ने सभी नवनियुक्त कुलपतियों को बधाई दी और उनसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का आह्वान किया। इस बदलाव से राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार और विकास की उम्मीद है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग्य नेतृत्व की स्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा। यह कदम ओडिशा सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भविष्य में राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में, अनुभवी और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह एक सकारात्मक संकेत है जो राज्य में उच्च शिक्षा के भविष्य को उज्ज्वल करता है। नए कुलपतियों से उम्मीद है कि वे विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देंगे, जिससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा सके।\इस नियुक्ति में कई प्रमुख शिक्षाविदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। फकीर मोहन विश्वविद्यालय में प्रो. संतोष कुमार त्रिपाठी को दोबारा कुलपति नियुक्त किया गया है, जो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, प्रो. व्योमकेश त्रिपाठी को गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, प्रो. अर्क कुमार दास महापात्र को रेवेंसा विश्वविद्यालय और प्रो. पवन कुमार अग्रवाल को मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय की कमान सौंपी गई है। इन अनुभवी शिक्षाविदों की वापसी से विश्वविद्यालयों में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। विक्रम देव विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में NCERT के पूर्व अध्यक्ष प्रो. हृषिकेश सेनापति की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशाल अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करेगा। इस नियुक्ति से विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान गतिविधियों में सुधार होने की उम्मीद है। इन नियुक्तियों के अलावा, बाहरी राज्यों के शिक्षाविदों को भी अवसर दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. शिवराम त्रिपाठी और असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रो. ज्योत्स्ना के.बी. राउत को रमादेवी महिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में विविधता और नए दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इन नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों में एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों को बेहतर वातावरण मिलेगा।\नई नियुक्तियों के बाद, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने से शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। यह कदम उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा और ओडिशा को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य बनाएगा। यह भी उम्मीद है कि नए कुलपति विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देंगे, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाए, जहां छात्र नए विचारों को विकसित कर सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। इन नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा, जिससे छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ओडिशा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और इन नियुक्तियों को उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाया जाए, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह परिवर्तन राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो भविष्य में ओडिशा को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब राज्य सरकार शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है और भविष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद है





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