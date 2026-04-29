ओडिशा के कालाहांडी में भूकंप: दहशत में लोग, कोई नुकसान नहीं

ओडिशा के कालाहांडी जिले में बुधवार शाम 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि, अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन सतर्क है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।

ओडिशा के कालाहांडी जिले में बुधवार शाम आए भूकंप से इलाके में दहशत फैल गई। शाम 7:42 बजे अचानक धरती के हिलने से लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 4.

1 मापी गई। भूकंप का केंद्र 19.729 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.599 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था और इसकी गहराई पृथ्वी की सतह से लगभग 24 किलोमीटर नीचे थी। इस वजह से झटके हल्के थे, लेकिन कालाहांडी जिले के कई ब्लॉकों और आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए। धर्मगढ़, जूनागढ़, कोकसारा, थुआमूल रामपुर और भवानीपटना जैसे इलाकों में 2 से 3 सेकंड तक धरती में कंपन महसूस हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कई लोगों ने ‘धमाके जैसी आवाज’ भी सुनी, जिससे पहले तो उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है। घरों में रखे बर्तन और अन्य सामान हिलने लगे, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ गई। सोशल मीडिया पर भी भूकंप की जानकारी तेजी से फैलने लगी। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी शुरू कर दी। राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं से भी जानमाल के नुकसान या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। भूकंप के बाद से प्रशासन संभावित आफ्टरशॉक को देखते हुए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 4.1 तीव्रता का भूकंप आमतौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह भविष्य में आने वाले बड़े भूकंपों का संकेत हो सकता है। इसलिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और आपदा प्रबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। कालाहांडी जिले में फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। भूकंप के कारण लोगों में डर का माहौल है, लेकिन प्रशासन उन्हें आश्वस्त कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि भूकंप के बाद कोई भी समस्या आती है, तो वे तुरंत आपदा प्रबंधन टीम से संपर्क करें। भूकंप के बाद से जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सभी सरकारी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं





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