ओडिशा: आईटीडीए अभियंता बैकुंठ नाथ बेहरा के पांचवें लॉकर से सोना-चांदी बरामद, 798% अधिक संपत्ति का आरोप

ओडिशा विजिलेंस ने आईटीडीए बालीगुड़ा के सहायक कार्यपालक अभियंता बैकुंठ नाथ बेहरा के पांचवें बैंक लॉकर से 703 ग्राम सोने और 375 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए। शुरुआती जांच में उनके पास ज्ञात आय से लगभग 798 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का आरोप सामने आया था। तलाशी के दौरान नकदी, बहुमंजिला इमारतें, भू-संपत्तियां, बैंक जमा और बड़ी मात्रा में सोना-चांदी मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। विजिलेंस ने अब तक 2 करोड़ रुपये नकदी, 14 प्लॉट और 6 आलीशान घरों की संपत्ति पता की है। जांच अभी जारी है और संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा।

ओडिशा में एक करोड़पति इंजीनियर पर विजिलेंस का शिकंजा तोड़ा जा रहा है। आईटीडीए बालीगुड़ा के सहायक कार्यपालक अभियंता बैकुंठ नाथ बेहरा के पांचवें बैंक लॉकर से हुए 703 ग्राम सोने और 375 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इस नई बरामदगी के बाद मामले में जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा 1.

255 किलोग्राम तक पहुंच गई है। शुरुआती जांच में बेहरा के पास ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में लगभग 798 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का आरोप था। तलाशी के दौरान नकदी, बहुमंजिला इमारतें, भू-संपत्तियां, बैंक जमा और बड़ी मात्रा में सोना-चांदी मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। विजिलेंस ने बेहरा और उनके परिवार के नाम पर कई ठिकानों पर छापामारी की और तलाशी के दौरान नकदी, आभूषण, बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। अब तक 2 करोड़ रुपये नकदी, 14 प्लॉट और 6 आलीशान घरों की संपत्ति भी पता चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि बैंक लॉकरों, निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच अभी जारी है। संपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी





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ओडिशा विजिलेंस बैकुंठ नाथ बेहरा आईटीडीए आय से अधिक संपत्ति सोना बरामद

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