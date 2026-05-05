ओडिशा में संभावित चक्रवात की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मई के दूसरे सप्ताह में संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा में चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने केरल तट के पास चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना जताई है, जो तूफान का रूप ले सकता है। कालबैसाखी का प्रभाव भी जारी है।
मई महीने के दूसरे सप्ताह में संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा सहित पूरे पूर्वी तट पर चिंता का माहौल गहरा गया है। मौसम विभाग ने 8 से 9 मई के बीच केरल तट के पास एक चक्रवात ी परिसंचरण बनने की संभावना जताई है, जिसके तीव्र होकर तूफान का रूप लेने की आशंका है। हालांकि, इस चक्रवात का मार्ग क्या होगा और यह कहां टकराएगा, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ही इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। वर्तमान में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मौसम मॉडलों के पूर्वानुमान अलग-अलग हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। कुछ मॉडल इस चक्रवात को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, जबकि अन्य इसे अरब सागर की दिशा में जाने की संभावना जता रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण, ओडिशा सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को चक्रवात की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। तटीय जिलों के कलेक्टरों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री तैयार रखने के लिए कहा गया है। ओडिशा में पहले से ही कालबैसाखी का प्रभाव बना हुआ है, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। मौसम विभाग ने 6 मई तक पश्चिम, तटीय और उत्तर ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत, इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 से 10 मई के बीच कालबैसाखी का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कालबैसाखी के कारण पहले ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बिजली विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत मरम्मत कार्य किया जा सके। ओडिशा सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। तटीय जिलों में राहत शिविरों की स्थापना की जा रही है, जहां लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) और ओडीआरएफ ( ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल) की टीमों को भी तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली नावों को वापस बुला लिया गया है, और समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओडिशा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चक्रवात से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि चक्रवात से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात बनने में अभी 3-4 दिन का समय है, इसलिए इसके लैंडफॉल को लेकर कोई ठोस अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। ओडिशा सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हर स्थिति के लिए तैयार हैं, और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं.
मई महीने के दूसरे सप्ताह में संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा सहित पूरे पूर्वी तट पर चिंता का माहौल गहरा गया है। मौसम विभाग ने 8 से 9 मई के बीच केरल तट के पास एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना जताई है, जिसके तीव्र होकर तूफान का रूप लेने की आशंका है। हालांकि, इस चक्रवात का मार्ग क्या होगा और यह कहां टकराएगा, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ही इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। वर्तमान में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मौसम मॉडलों के पूर्वानुमान अलग-अलग हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। कुछ मॉडल इस चक्रवात को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, जबकि अन्य इसे अरब सागर की दिशा में जाने की संभावना जता रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण, ओडिशा सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को चक्रवात की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। तटीय जिलों के कलेक्टरों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री तैयार रखने के लिए कहा गया है। ओडिशा में पहले से ही कालबैसाखी का प्रभाव बना हुआ है, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। मौसम विभाग ने 6 मई तक पश्चिम, तटीय और उत्तर ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत, इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 8 से 10 मई के बीच कालबैसाखी का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कालबैसाखी के कारण पहले ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बिजली विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत मरम्मत कार्य किया जा सके। ओडिशा सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। तटीय जिलों में राहत शिविरों की स्थापना की जा रही है, जहां लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) और ओडीआरएफ (ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल) की टीमों को भी तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली नावों को वापस बुला लिया गया है, और समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओडिशा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चक्रवात से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि चक्रवात से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात बनने में अभी 3-4 दिन का समय है, इसलिए इसके लैंडफॉल को लेकर कोई ठोस अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। ओडिशा सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां हर स्थिति के लिए तैयार हैं, और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं
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