ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत-गोपबंधु योजना के तहत अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी

ओडिशा सरकार ने आयुष्मान कार्डधारक मरीजों से डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री ने सरप्राइज चेक भी किया।

ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत - गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों से डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए शुल्क वसूलने वाले अस्पताल ों को कड़ी चेतावनी दी है। यह बड़ा कदम मरीजों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने योजना के पैनल में शामिल सभी सरकारी और निजी अस्पताल ों को सख्त चेतावनी जारी की कि वे आयुष्मान कार्डधारकों से अस्पताल में भर्ती होने से पहले और छुट्टी मिलने के बाद किए जाने वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए कोई शुल्क न वसूलें। यदि कोई अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंड ात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पैनल अस्पताल ों पर लागू होता है जो आयुष्मान भारत - गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत इलाज प्रदान करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने विभिन्न अस्पताल ों का सरप्राइज चेक किया और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। योजना के नियमों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिन और छुट्टी मिलने के बाद के 15 दिनों तक की जांच, दवाइयां और डॉक्टर की फीस मुफ्त होनी चाहिए। हाल ही में सरकार ने नियमों की उल्लंघन, इलाज में लापरवाही और फर्जी क्लेम के आरोप में 10 निजी अस्पताल ों को निलंबित कर दिया है और गंजाम जिले के एक अस्पताल पर डुप्लिकेट क्लेम के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। अस्पताल प्रबंधन पैकेज दरों या तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाकर मरीजों को परेशान नहीं किया जा सकता। सरकार उनकी जायज मांगों की समीक्षा कर रही है, लेकिन मरीजों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा.

ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत-गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों से डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी है। यह बड़ा कदम मरीजों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने योजना के पैनल में शामिल सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी जारी की कि वे आयुष्मान कार्डधारकों से अस्पताल में भर्ती होने से पहले और छुट्टी मिलने के बाद किए जाने वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए कोई शुल्क न वसूलें। यदि कोई अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पैनल अस्पतालों पर लागू होता है जो आयुष्मान भारत-गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत इलाज प्रदान करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने विभिन्न अस्पतालों का सरप्राइज चेक किया और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। योजना के नियमों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिन और छुट्टी मिलने के बाद के 15 दिनों तक की जांच, दवाइयां और डॉक्टर की फीस मुफ्त होनी चाहिए। हाल ही में सरकार ने नियमों की उल्लंघन, इलाज में लापरवाही और फर्जी क्लेम के आरोप में 10 निजी अस्पतालों को निलंबित कर दिया है और गंजाम जिले के एक अस्पताल पर डुप्लिकेट क्लेम के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। अस्पताल प्रबंधन पैकेज दरों या तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाकर मरीजों को परेशान नहीं किया जा सकता। सरकार उनकी जायज मांगों की समीक्षा कर रही है, लेकिन मरीजों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा





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